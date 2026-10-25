Las defensas ucranianas suprimieron 119 de 153 drones rusos durante ataque nocturno

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Berlín, 25 oct (EFE).- Las defensas ucranianas consiguieron neutralizar 119 de un total de 153 drones de distintos tipos lanzados por los rusos durante la madrugada del domingo, según informó en su parte matinal la Fuerza Aérea ucraniana.

Entre los drones se contaban 92 shahed (drones kamikaze) con propulsión a reactor, más rápidos y difíciles de interceptar por parte de las defensas ucranianas, así como algunos S8000 Banderol (las conocidas como municiones merodeadoras) y drones réplica Parodia, lanzados para confundir los sistemas ucranianos.

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Las fuerzas defensoras consiguieron derribar o neutralizar 64 shahed con propulsión a reactor.

Los aparatos no tripulados consiguieron sin embargo impactar en 15 emplazamientos distintos, mientras que en otros nueve se registró la caída de fragmentos de drones derribados.

En Vínnitsa (oeste), un dron impactó en un edificio de viviendas de cinco plantas, donde cuatro apartamentos fueron destruidos por completo, según las autoridades regionales, que informaron de seis heridos, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado.

En Zhitómir (norte), las autoridades anunciaron que los ataques nocturnos rusos han producido daños en una infraestructura energética, en un centro de salud, un bloque de viviendas y una empresa privada, aunque no hubo que lamentar heridos.EFE