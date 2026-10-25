Trump tacha a Obama de "sumamente incompetente" tras sus críticas a la guerra contra Irán

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cargado este sábado contra el expresidente Barack Obama, al que ha acusado de incompetencia durante su mandato, y ha cuestionado su respaldo a distintos candidatos demócratas, al tiempo que ha pedido el voto para el republicano Mike Rogers en Michigan, todo ello después de que el exmandatario le señalase como "directamente responsable" de la subida de los precios por la guerra contra Irán.

En un mensaje publicado en redes sociales, Trump ha criticado precisamente la política de Obama hacia Irán, asegurando que entregó a Teherán "miles de millones de dólares" y le facilitó el camino para desarrollar un arma nuclear. Además, le ha reprochado haber apoyado las candidaturas de Hillary Clinton y Kamala Harris, ambas derrotadas, y ha augurado un nuevo fracaso para el candidato al que, según él, respalda actualmente.

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El inquilino de la Casa Blanca ha dirigido asimimso sus ataques contra este último, a quien ha calificado de "yihadista de la Hermandad Musulmana" y acusado de mantener posiciones contrarias a los judíos, la población negra, los estadounidenses y el propio Trump. También lo ha descrito como un "falso médico" al frente de lo que considera "la peor clínica de Estados Unidos" y ha cuestionado su reputación, asegurando que empeorará "a medida que se revele más información". "Y hay mucha", ha apostillado.

Por otro lado, Trump ha defendido su gestión económica en Michigan y ha asegurado que ganó en el estado "por mucho", además de reivindicar la recuperación de la industria automovilística, el fortalecimiento de la base de la Fuerza Aérea y la existencia de más puestos de trabajo que nunca. En este contexto, ha rechazado que los votantes del estado respalden a un candidato al que acusa de defender las fronteras abiertas y de mantener una actitud arrogante.

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Finalmente, el presidente ha instado a los electores a apoyar a Rogers, de quien ha destacado su fiabilidad: "¡Nunca los defraudará!", ha concluido en su llamamiento al voto.

La publicación de Trump llega después de que Obama haya señalado al actual presidente como "directamente responsable" de la subida de los precios por la guerra contra Irán durante un mitin celebrado en Cleveland, Ohio, desde donde ha asegurado que Irán no tenía armas nucleares gracias a un acuerdo que él mismo impulso. "Y no tuve que disparar ni un misil para conseguirlo. Simplemente tuve que recurrir a la diplomacia", ha remachado.

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