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Katerina Siniakova gana con autoridad la final de Osaka ante Ashlyn Krueger

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- La checa Katerina Siniakova, 86 del 'ranking' mundial, logró este domingo la victoria en el WTA 500 de Osaka (Japón) al imponerse por 6-1 y 6-0 a la estadounidense Ashlyn Krueger en una hora y ocho minutos.

Siniakova, de 30 años, firmó un partido muy completo para llevarse el triunfo llegando a tener un 75 % de acierto en puntos ganados en el primer servicio y un 77 % en puntos ganados en segunda devolución, unos registros muy superiores a los de la estadounidense, que llegó incluso a cometer tres dobles faltas.

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Para la tenista checa este es el sexto título WTA de su carrera profesional y el primero desde el último en Nanchang (China) el 22 de octubre de 2023.

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