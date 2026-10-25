Yuto Katsuragawa brilla en Corea del Sur y consigue su segundo título del DP World Tour

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El japonés Yuto Katsuragawa defendió su liderato en la jornada final y, con una tarjeta de 71 golpes (par) y un acumulado de 271 (-13), se llevó el triunfo en el club Woo Jeong Hills de Cheonan, en el Genesis Championship de Corea del Sur, del DP World Tour, sumando el segundo título de su carrera en el circuito.

Katsuragawa, que cuenta con dos españoles en su equipo, el entrenador de 'putt' Alejandro Larrazábal y como 'caddie' Eric Shukart, inició este Genesis Championship en el puesto 106 del 'ranking' de la Carrera hacia Dubái y, a punto de perder su estatus en el DP World Tour, con este resultado subirá más de setenta puestos en la clasificación y consigue mantener su estatus y la tarjeta en el circuito.

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El japonés, que en la jornada precedente igualó el récord del campo con 63 golpes, no rindió al mismo nivel el último día, ya que registró 71 impactos (par) con un 'birdie' y un 'bogey', aunque esa cifra fue suficiente para llevarse el triunfo por delante de los franceses Frederic Lacroix y Martin Couvra, ambos con 273 (-11).

El italiano Filippo Celli, el neozelandés Ryan Fox, el español Jorge Campillo, el francés Antoine Rozner y los surcoreanos Sanghun Shin y Si Woo Kim, con 274 goles (-10), compartieron el cuarto puesto.