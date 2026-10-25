Jorge Martín no viajará a España para recibir tratamiento por su fractura de radio

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El piloto español Jorge Martín (Aprilia) no viajará a España para recibir tratamiento médico después de confirmarse que solo sufre una rotura del radio distal del brazo derecho, fruto de una caída durante la carrera al esprint del sábado en el Gran Premio de Australia, ha confirmado este domingo el Aprilia Racing.

"Jorge Martín se sometió a una tomografía computarizada para evaluar su estado tras la lesión de ayer. La única lesión confirmada es una fractura sin desplazamiento del radio distal. Por consiguiente, el piloto no regresará a España y se someterá al tratamiento necesario en los próximos días", señaló su equipo en un comunicado.

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El madrileño, que llegaba líder a Phillip Island, perdió el control de su moto en la octava vuelta de la carrera corta del sábado y acabó en la grava. Los comisarios tuvieron que trasladarlo en camilla a la ambulancia. En centro médico del circuito se sometió a pruebas que confirmaron que sufría "una fractura del radio y una posible fractura del cúbito en su extremo distal", todo en su brazo derecho, aunque la segunda de ellas ha sido ya descartada.

La incógnita ahora es si el piloto de la fábrica de Noale llegará a tiempo para el Gran Premio de Malasia, que se disputará la próxima semana en el Circuito Internacional de Sepang.

El madrileño, que fue declarado no apto para la carrera del domingo en Phillip Island, perdió el liderato de MotoGP después de que Marc Márquez (Ducati) ganase la carrera al esprint del sábado. La cancelación de las carreras del domingo por la falta de visibilidad provocada por la lluvia beneficia al de San Sebastián de los Reyes.

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Con 173 puntos todavía en juego, Márquez lidera el campeonato con 365 puntos, diez más que Martín. El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cuarto en la esprint, es tercero a 50 unidades, y Pedro Acosta (KTM) ocupa la cuarta plaza y se queda a 102.