Amnistía Internacional eleva a 40 los muertos por un violento ataque a manos de un grupo armado en el noreste

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Al menos 40 personas fueron asesinadas el pasado viernes por un grupo armado en un ataque violento e "indiscriminado" contra una localidad en el estado de Taraba, en el noreste de Nigeria, según ha denunciado Amnistía Internacional.

Aunque la Policía nigeriana informó inicialmente del hallazgo de diez cadáveres, el balance de víctimas mortales se ha elevado a 40 tras la localización de nuevos cuerpos, una cifra que coincide con la adelantada por la ONG. Las autoridades han advertido de que el número de fallecidos podría aumentar a medida que avanzan las labores de rescate y las investigaciones en la zona.

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"Además de matar a personas de manera indiscriminada, los hombres armados también incendiaron alimentos, hogares, tiendas y motocicletas. La comunidad ahora está sembrada de cuerpos sin vida, algunos quemados hasta quedar irreconocibles, mientras las familias declaran que muchos siguen desaparecidos", ha denunciado Amnistía.

A su vez, Amnistía Internacional ha puesto el foco en la labor de las autoridades nigerianas, a las que acusa de "continuar dejando a las comunidades rurales en algunas partes del norte a merced de hombres armados que cometen atrocidades repetidamente con total impunidad".

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Según la organización, las autoridades de Abuya se limitan a "emitir declaraciones tibias", lo cual "no es suficiente" ante "ataques horrendos" de esta magnitud.

"El compromiso genuino con la protección de la gente debe demostrarse asegurando la protección adecuada de las vidas y la propiedad, así como garantizando justicia para las víctimas. El fracaso constante de las autoridades para llevar a los presuntos perpetradores ante la justicia está claramente alentando la impunidad", reza el comunicado.

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La inseguridad en Nigeria, anteriormente centrada en el noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)--, se ha extendido en los últimos años a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.