Un muerto y 14 heridos en Bélgorod por ataque nocturno de Kiev

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Moscú, 25 oct (EFE).- Una persona murió y otras 14 resultaron heridas anoche en la ciudad rusa de Bélgorod, capital de la región homónima, por un masivo ataque de las fuerzas ucranianas, informaron las autoridades locales.

"Bélgorod fue blanco de un ataque masivo con drones anoche: un civil falleció y otros 14 resultaron heridos", escribió en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuvaev.

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Según Shuvaev, ocho de los heridos fueron trasladados a hospitales de la ciudad.

El funcionario aseguró que en el ataque resultaron dañados decenas de edificios y coches particulares, además de unos locales comerciales y tres centros sociales.

Las autoridades de la vecina región de Kursk informaron, por su parte, de que el ataque nocturno de Kiev dejó sin luz a unos 11.000 usuarios locales.

Según el parte matutino del Ministerio de Defensa de Rusia, durante la noche pasada fueron neutralizados 532 drones enemigos. EFE