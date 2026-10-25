El papa expresa su cercanía a las víctimas del atentado en una iglesia de Jordania

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Ciudad del Vaticano, 25 oct (EFE).- El papa León XIV pidió este domingo por las víctimas del atentado terrorista perpetrado el viernes contra una iglesia ortodoxa en Jordania, que causó al menos nueve muertos y unos 40 heridos, e instó a promover el diálogo y la paz frente a la violencia.

"Aseguro mi oración por cuantos resultaron muertos y heridos el viernes en el atentado terrorista contra los fieles de la Iglesia Ortodoxa de San Jorge en Hamud, en Jordania", afirmó el pontífice desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del ángelus dominical.

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El ataque se produjo en la localidad de Hamud (gobernación de Karak), cuando varios individuos armados, presuntamente vinculados al Estado Islámico, irrumpieron en el patio del templo durante un funeral.

"Expreso mi cercanía a esa comunidad que se distingue por la pacífica convivencia y el respeto entre las diferentes religiones. Continuemos juntos rezando por la paz", afirmó el papa ante los peregrinos congregados en la plaza de San Pedro.

Asimismo, recordó la cita interreligiosa del próximo martes 27 de octubre en Asís bajo el lema 'Paz desarmada y desarmante', que conmemora el 40 aniversario de la histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz convocada por San Juan Pablo II.

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"Nunca como hoy es evidente que las guerras, además de sembrar muerte y destrucción, empobrecen y dañan al mundo. Que el Señor inspire decisiones de diálogo y de paz", dijo León XIV.

Aunque estaba prevista su presencia en el encuentro de Asís, los médicos del pontífice desaconsejaron finalmente su traslado en helicóptero, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, que requirió la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

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En un comunicado, el médico personal del papa, Luigi Carbone, y el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, señalaron que, pese a la evolución favorable, consideraron "oportuno desaconsejar, por precaución, el viaje en helicóptero previsto para el próximo 27 de octubre", debido al poco tiempo transcurrido desde la operación.EFE