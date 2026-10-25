Agencias

Bukele afirma que los restos hallados en Haití no son de los soldados salvadoreños

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San Salvador, 24 oct (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este sábado en un mensaje en X que los restos humanos encontrados en Haití no son los de los cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), desaparecidos desde el pasado domingo en Puerto Príncipe.

"No son nuestros hombres", escribió el mandatario en su cuenta de X en respuesta a la publicación del diario The New York Times.

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Según el medio estadounidense, tres personas cercanas a la misión indicaron que médicos forenses estaban examinando unos restos calcinados hallados este sábado para determinar si pertenecen a los militares salvadoreños emboscados hace una semana por las bandas armadas en Santo, localidad de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la capital. EFE

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