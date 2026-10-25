Hallan los cuerpos de 54 civiles tras un ataque atribuido al Estado Islámico en el noreste de Malí

25/10/2026 Las Fuerzas Armadas de Malí (FAMa),, llevaron a cabo una operación de asistencia médica el viernes 23 de octubre de 2026, en beneficio de las poblaciones que viven en localidades ituadas en las afueras de la ciudad de Kidal POLITICA EJÉRCITO DE MALÍ

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Una patrulla conjunta de las Fuerzas Armadas de Malí y sus aliados han localizado los cuerpos sin vida de 54 civiles en un campamento en la localidad de Tagadayat, en el noreste del país, en un ataque atribuido al Estado Islámico, según ha informado este sábado el Ejército maliense en un comunicado oficial.

La patrulla del Ejército fue desplegada tras informaciones que las fuerzas malienses han descrito como "ataques terroristas" contra civiles en la ciudad de Ménaka, aunque no han ofrecido más detalles sobre cuándo se produjeron los ataques ni cuándo se han encontrado los cuerpos.

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Según el comunicado, nueve personas han sido encontradas con vida y ya están siendo atendidas por las autoridades sanitarias locales. Asimismo, el Ejército ha confirmado que las víctimas han sido enterradas en el lugar de los hechos.

De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas por las fuerzas malienses, la autoría de la masacre se ha atribuido al Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS), una facción yihadista activa en las zonas de la frontera compartida entre Malí, Níger y Burkina Faso.

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"Los primeros testimonios recabados atribuyen estas matanzas al Estado Islámico en el Gran Sáhara. En respuesta a esta barbarie, han reforzado las medidas de protección de las poblaciones más expuestas, en particular facilitando el traslado a la ciudad de Menaka de los habitantes de los campamentos amenazados", reza el comunicado.

En respuesta a la agresión, el Ejército ha intensificado las medidas de seguridad para la protección de la población más expuesta a otros posibles ataques insurgentes, incluyendo el traslado coordinado de residentes desde campamentos vulnerables hacia el casco urbano de Ménaka, al tiempo que se mantienen las patrullas de reconocimiento y operaciones de seguridad en la zona.

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Así las cosas, el Ejército ha condenado "enérgicamente" el ataque, y ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas y ha reafirmado el compromiso de perseguir y llevar ante la justicia a los responsables de la masacre.