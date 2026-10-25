Los hutíes advierten de que el aeropuerto de Riad sigue siendo un "objetivo militar"

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La milicia rebelde hutí de Yemen, alineada con Irán, ha reiterado este domingo su advertencia contra el uso del aeropuerto internacional Rey Jalid de Riad, en la capital de Arabia Saudí, horas después de que el aeropuerto anunciara la reapertura de dos terminales tras la suspensión a principios de este mes.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha advertido en sus redes sociales que el aeropuerto "no es un lugar seguro" porque es un "objetivo militar" para sus fuerzas militares.

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Así, ha recordado al régimen saudí que deberá "asumir las consecuencias de cualquier operación del aeropuerto y lo que ello acarree", asegurando que los hutíes seguirán con sus "operaciones" allí y que "nunca será un lugar seguro".

Por su parte, el aeropuerto internacional ha informado de la reapertura de la Terminal 1, "reservada para vuelos nacionales" y de la Terminal 2, "para vuelos internacionales", según han comunicado en sus redes sociales.

Por otro lado, Sari ha respondido a la acusación de Arabia Saudí sobre el lanzamiento de misiles contra la región de La Meca y Medina, las ciudades sagradas del islam, asegurando que se trata de una "mentira" y que las denuncias de Riad "ya no engañan a nadie". Así, ha afirmado que sus "operaciones" se dirigen contra "instalaciones petroleras y bases militares saudíes".

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La reactivación del transporte aéreo coincide con la reciente ofensiva a gran escala de las autoridades yemeníes legítimas para recuperar territorios clave --incluyendo la ciudad costera de Moca y el estrecho de Bab el Mandeb-- en operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí.