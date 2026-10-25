El Teatro de la Estación reúne en noviembre una programación con clásicos de Shakespeare y mitos griegos

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El Teatro de la Estación de Zaragoza ofrecerá durante el mes de noviembre una programación que combinará clásicos teatrales, revisiones de mitos, comedia y propuestas de teatro de objetos, con la participación de compañías nacionales e internacionales. La principal cita será la tercera Muestra Internacional de Teatro de Zaragoza (MIT ZGZ26), que se celebrará del 16 al 28 de noviembre con artistas de Francia, Italia, Argentina y España.

Antes de la muestra, el viernes 6 de noviembre, el Teatro Experimental AZ rendirá homenaje al escritor aragonés Ramón J. Sender con motivo del 125 aniversario de su nacimiento. La actividad, prevista a las 19.00 horas y con entrada libre, incluirá una lectura dramatizada de 'La última batalla de Pepe Garcés', de Carlos Tundidor, además de la presentación del libro 'Ramón J. Sender (1901-1982). Chalamera-California'. Pepe Garcés es el protagonista de 'Crónica del alba' y alter ego literario del autor.

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El fin de semana del 7 y 8 de noviembre, también a las 19.00 horas, Teatro del Norte llevará a escena 'Otelo, el moro', de William Shakespeare, con dramaturgia y dirección de Etelvino Vázquez. La propuesta aborda el racismo, la condición de extranjero y el patriarcado a través de la tragedia del general Otelo, manipulado por Yago hasta desconfiar de su esposa Desdémona.

MIT ZGZ26: DEL MITO A LOS CONFLICTOS ACTUALES

La muestra internacional arrancará el martes 17 con 'Tetis. Una ninfa, una madre', una producción de Tranvía Teatro, La Fabbrica Illuminata y Lasardaproduce, dirigida por Cristina Yáñez. La obra recupera la voz de la madre de Aquiles para explorar el amor, la violencia, la pérdida y la transformación.

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El miércoles 18 será el turno de 'Anonimato', de Doble Sentido Producciones, una comedia dirigida por María Pastor que cuestiona la identidad, la paternidad y el peso de los vínculos biológicos y afectivos. Un día después, '#LEONORVIVE', de Producciones Circulares, recuperará con humor la figura histórica de Leonor de Castilla, reina de Inglaterra y madre del primer príncipe de Gales.

La programación continuará el domingo 22 con 'Come vent'anni fa', de la compañía italiana Akròama, una revisión contemporánea del mito de Hécuba que se representará en italiano con sobretítulos en castellano. La obra entrelaza la historia de la reina troyana con la de una mujer que repasa su vida entre recuerdos, soledad e imaginación.

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TEATRO VISUAL Y PROPUESTAS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

El cierre de la muestra llegará los días 27 y 28 de noviembre con 'Peau d'homme', de la compañía francesa La Salamandre. Esta propuesta de teatro de objetos, sin palabras y dirigida a todos los públicos a partir de nueve años, utiliza telas, hilos y materiales de bordado para narrar la historia de Bianca, una joven que desafía las imposiciones sociales y explora su identidad.

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La función del viernes 27, a las 11.00 horas, estará concertada con centros educativos, mientras que la del sábado 28 se celebrará a las 19.00 horas.

Las entradas para los espectáculos de la muestra tienen un precio general de 18 euros y una tarifa bonificada de 15 euros para estudiantes, pensionistas y colectivos con convenio. La compra anticipada, tanto en la web del teatro como en sus oficinas, cuesta 15 euros. También está disponible el Bono Amigo, por 60 euros, que permite acceder a cinco entradas transferibles para distintos espectáculos.

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