Iglesia católica llama a actuar antes que delincuencia en reclutamiento infantil en México

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Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La Iglesia católica mexicana llamó este domingo a las autoridades y a la sociedad en general a proteger a niñas, niños y adolescentes de las presiones del crimen organizado para integrarse a sus filas, pero advirtió que se debe actuar antes de que sean reclutados por los delincuentes.

"Llegar antes que el crimen significa que un niño o adolescente encuentre la atención y seguridad que necesita", apuntó la Arquidiócesis de México en el editorial del semanario católico Desde la Fe.

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"Su deseo de pertenecer y de construir un futuro merecen una respuesta de toda la sociedad, y ninguna organización criminal debería encontrar en esas aspiraciones una oportunidad para apropiarse de su vida". añadió.

El órgano católico refirió datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la privada Universidad Iberoamericana (UIA) que indicó que en México 1.338 niñas, niños y adolescentes murieron por agresiones en 2024.

Mientras que otros 7.941, que habían desaparecido entre 2019 y 2024, seguían sin localizar al 5 de septiembre de 2025.

Explicó que estas cifras la UIA las recopiló a través de fuentes oficiales y organizaciones ciudadanas para desarrollar un cuadernillo sobre reclutamiento infantil, publicado hace unos días.

El citado documento advierte que las cifras muestran la violencia que enfrenta la infancia en un país que "carece de un registro específico de la captación de niños y adolescentes por parte del crimen organizado".

"Prevenir esta realidad empieza por conocer el fenómeno y, por ello, iniciativas como la de la Universidad Iberoamericana ayudan a estudiar los mecanismos de captación", apuntó la Iglesia católica mexicana.

Explicó que, según el reporte, el reclutamiento de un niño o un adolescente "puede comenzar con una falsa oferta de empleo, una amenaza o una relación de confianza" y que las organizaciones criminales "aprovechan la necesidad de pertenecer, de sentirse reconocido y de imaginar un futuro", entre otras situaciones más.

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Mientras que el cuadernillo, sobre reclutamiento infantil, documenta que "incluso quienes estudian y cuentan con padres presentes pueden ser captados". EFE