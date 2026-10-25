Agencias

El Barcelona sale con el once esperado y Bernardo Silva es la novedad en el Real Madrid

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha elegido la alineación prevista para enfrentarse este domingo al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, mientras que la titularidad del centrocampista portugués Bernardo Silva es la principal novedad en el equipo blanco.

El conjunto azulgrana saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

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Jose Mourinho apuesta por una alineación formada por Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Mbappé y Diomande.

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