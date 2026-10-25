Dos muertos y 13 heridos en Bélgorod por ataque nocturno de Kiev

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(Actualiza la cifra de víctimas)

Moscú, 25 oct (EFE).- Dos personas murieron y otras 13 resultaron heridas anoche en la ciudad rusa de Bélgorod, capital de la región homónima, por un masivo ataque de las fuerzas ucranianas, informaron las autoridades locales.

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"Bélgorod fue blanco de un ataque masivo con drones anoche: un civil falleció y otros 14 resultaron heridos", escribió inicialmente en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuvaev.

Poco después, el funcionario publicó un nuevo mensaje para informar que uno de los heridos había fallecido en el hospital, por lo que el número de víctimas mortales ascendió a dos personas.

El gobernador agregó que en el ataque resultaron dañados decenas de edificios y coches particulares, además de unos locales comerciales y tres centros sociales.

Las autoridades de la vecina región de Kursk informaron, por su parte, de que el ataque nocturno de Kiev dejó sin luz a unos 11.000 usuarios locales.

Según el parte matutino del Ministerio de Defensa de Rusia, durante la noche pasada fueron neutralizados 532 drones enemigos. EFE