Dos heridos por fragmentos de misiles hutíes interceptados en el suroeste de Arabia Saudí

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Riad, 25 oct (EFE).- Dos personas resultaron heridas por la caída de fragmentos de dos misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes del Yemen e interceptados por las defensas saudíes en las provincias de Jamis Muahsit y Ahad Rufaidah, en el suroeste de Arabia Saudí, informaron este domingo fuentes oficiales.

El portavoz de la Defensa Civil saudí informó de que los equipos de emergencia intervinieron en ambas localidades tras la caída de los restos de proyectiles, que produjeron daños materiales a tres edificios residenciales y siete vehículos tras ser interceptados y destruidos.

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Entre los heridos, hay un ciudadano saudí y un residente de nacionalidad asiática, según el comunicado, que no ofreció más detalles sobre su estado.

La Defensa Civil indicó que se aplicaron los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, sin aportar más información sobre los daños registrados.

El incidente se produce un día después de que fragmentos de misiles balísticos interceptados cayeran en varias zonas de Arabia Saudí, entre ellas áreas residenciales y Wadi al Mughammas, situado a unos cinco kilómetros al este de la ciudad sagrada de La Meca, sin que se registraran víctimas en esos casos.

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Los rebeldes hutíes, aliados de Irán, han intensificado sus ataques contra objetivos saudíes en las últimas semanas, mientras Arabia Saudí -país que lidera la coalición en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido- ha denunciado el lanzamiento de proyectiles contra distintas regiones del reino. EFE