Al menos 18 muertos en nuevas incursiones de robo de ganado en Sudán del Sur

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Yuba, 25 oct (EFE).- Al menos 18 personas murieron la madrugada de este domingo en un nuevo episodio de violencia armada vinculado al robo de ganado en el estado de Warrap, en el noroeste de Sudán del Sur, informó a EFE una fuente gubernamental local.

El comisario del condado de Tonj Norte, situado en este convulso estado, Agany Lok Agany, confirmó a EFE el balance de víctimas mortales y explicó que los choques estallaron en una zona afectada recurrentemente por asaltos de ladrones de ganado armados y enfrentamientos entre comunidades de pastores rivales.

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"La violencia forma parte de un ciclo continuo de robos de ganado y ataques en represalia que se ha cobrado decenas de vidas en los últimos meses", señaló el comisario, tras advertir de que los asaltos a campamentos ganaderos en Tonj Norte derivan habitualmente en combates mortales y posteriores venganzas intercomunitarias.

Este suceso se suma una espiral de choques recientes en la zona, como los registrados el pasado agosto, que dejaron al menos 60 muertos y decenas de heridos tras la incursión de jóvenes armados procedentes del vecino estado de Unity, quienes se aliaron con combatientes locales para atacar a miembros de dos comunidades distintas.

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Pese a los intentos puntuales de apaciguar las tensiones limítrofes -como la devolución en septiembre de más de 50 cabezas de ganado por parte de las autoridades de un condado de Unity a Tonj Norte-, la violencia persiste en la región.

Agany atribuyó además el reciente repunte de la inseguridad a un "vacío de poder" en Warrap, después de que el gobernador interino, Angelo Ngot Mayar, recién designado por el presidente Salva Kiir el pasado 21 de octubre aún no haya tomado posesión de su cargo.

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Warrap es una de las zonas más castigadas por la violencia comunitaria en el país africano, incluso tras la aplicación de un estado de emergencia de seis meses en 2025 que pretendía frenar el pillaje y los homicidios.

Este nuevo episodio de violencia armada se produce a escasos meses de las primeras elecciones generales de Sudán del Sur desde su independencia en 2011, previstas para el próximo 22 de diciembre tras sucesivos aplazamientos vinculados a la guerra civil y a los retrasos en la aplicación del acuerdo de paz de 2018.

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Los comicios llegan así marcados por una profunda fragilidad política y de seguridad, atizada por la persistente rivalidad entre el presidente Kiir y la oposición liderada por el ex vicepresidente Riek Machar.

Asimismo, la falta de una Constitución permanente, la escasez de fondos y las serias deficiencias logísticas e institucionales impiden garantizar una votación creíble en todo el territorio nacional.

Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de acudir a las urnas para poner fin al prolongado periodo de transición, sectores de la oposición y loa propia ONU han alertado que celebrar elecciones sin las debidas garantías democráticas podrían reavivar la confrontación armada y profundizar la crisis que atraviesa el país más joven del mundo. EFE

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