2-0. Iraola da con la tecla

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Londres, 25 oct (EFE).- Andoni Iraola ha dado con la tecla de este Liverpool, que encadena cuatro victorias consecutivas, la última este domingo contra la revelación de la Premier League, el sorprendente Brighton & Hove Albion (0-3).

Anfield, poco a poco, va saboreando el estilo de juego que quiere imponer el entrenador español en el Liverpool, que este domingo logró la primera victoria en liga en su estadio este curso.

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Después de remontar al Villarreal entre semana en un apasionante duelo de Liga de Campeones, solventó la visita del Brighton, tercero en la tabla, con cuatro minutos de 'rock & roll' dignos del mejor Liverpool de Jürgen Klopp.

Los goles llevaron además la marca de dos futbolistas muy criticados las dos últimas temporadas por los 275 millones de euros que costaron entre ambos. El primero lo fabricó Florian Wirtz, llegando desde atrás para rematar un balón suelto en el área.

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El esférico tocó en dos jugadores, Pascal Gross y en el portero, y la Premier, para desdicha del '10' alemán, decidió concederle el tanto en propia puerta a Gross. Digan lo que digan las estadísticas, Wirtz lo celebró como suyo.

El germano ha repartido dos asistencias y marcado un gol en sus últimos tres partidos, recordando al futbolista que deslumbró en el Bayer Leverkusen y que ha necesitado más de una temporada para encontrar su sitio en Liverpool.

El segundo gol llevó la firma de Alexander Isak. El sueco, cuatro minutos después del 1-0, ejerció de delantero puro. Apareció en el área en un contraataque para rematar de primeras un centro de Bradley Barcola.

Es el sexto gol en Premier para Isak, que dobla ya sus cifras de la temporada pasada, mientras que Barcola ha marcado tres goles y repartido una asistencia en sus últimos cuatro partidos.

Contra un Brighton que pocas veces baja los brazos, el Liverpool fue capaz de controlar el partido, minimizar las ocasiones de los de Fabian Huerzeler y dejar su puerta a cero por primera vez desde el pasado 20 de septiembre, cuando venció al Bournemouth. Tras diez goles encajados en los últimos cuatro partidos, por fin el Liverpool mantuvo su portería imbatida.

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La victoria permite al Liverpool situarse cuarto, en puestos de Liga de Campeones, con quince puntos, uno menos que el Brighton. Ahora, Iraola piensa ya en la Copa de la Liga, en la que el próximo miércoles recibirá al Chelsea.

- Ficha técnica:

2 - Liverpool: Alisson; Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez (Tsimikas, m.88); Gravenberch, Mac Allister, Wirtz (Nyoni, m.65); Barcola (Ngumoha, m.77), Gakpo e Isak (Koumas, m.77).

0 - Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu (Costinha, m.6), Vuskovic, Dunk, Boscagli (Hinshelwood, m.46); Gross, Andrés (Yalcouye, m.54), Ayari (Rutter, m.75); Gómez, De Cuyper y Kostoulas.

Goles: 1-0, m.17: Gross, en propia meta. 2-0, m.21: Isak.

Árbitro: Sam Barrott. Amonestó a Boscagli (m.48+) y Costinha (m.73) por parte del Brighton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada ocho de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).