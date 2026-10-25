Netanyahu y el jefe del Ejército chocan por escalada bélica con Irán, según medio israelí

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Jerusalén, 25 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, mantuvieron un enfrentamiento en las últimas 24 horas por la posibilidad de que el mandatario impulsara una acción que pudiera desencadenar una nueva escalada bélica con Irán a pocos días de las elecciones, según reveló este domingo por la noche el Canal 12 israelí.

El canal, el más visto de Israel, indicó que el enfrentamiento entre ambos alcanzó en el último día su punto álgido "en medio de la preocupación de los militares ante la posibilidad de que se intente aprovechar la cuestión iraní para obtener rédito político justo antes de las elecciones".

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Según la noticia, que cita fuentes de seguridad, en los últimos días Zamir recibió instrucciones de la "cúpula política" para llevar a cabo dicha acción, que no concreta, y solicitó referencias legales que la sostuvieran.

"Una fuente de seguridad indicó que esta acción podría provocar un enfrentamiento repentino con Irán en un momento delicado y crítico, y generar errores en la evaluación de la situación", dice el canal.

La información se produce después de que este mismo domingo Netanyahu publicara una imagen generada por inteligencia artificial de una bomba atómica cayendo sobre una ciudad que se asemeja a Tel Aviv, en referencia a un posible ataque de Irán, y de que luego advirtiera a este país de que recibirá "golpes desproporcionados" y "aplastantes" si ataca Israel.

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No es la primera vez que el primer ministro alerta de posibles ataques en vísperas de los comicios: a principios de septiembre ya aseguró que había "indicios" de que los enemigos de Israel podrían intentar atacar antes de las elecciones.

Sin embargo, según medios como el diario Financial Times o Axios, ha sido Netanyahu quien ha presionado sin éxito a EE.UU. para retomar la ofensiva contra la República Islámica.

En respuesta a la noticia de este domingo, en su última entrevista antes de las elecciones celebrada en el Canal 14, simpatizante con el actual gobierno, Netanyahu afirmó que "no hay confrontación" entre ambos.

"Alguien está tratando de ocultar el hecho de que el propio jefe del Estado Mayor dijo que Irán está intentando interferir en las elecciones", añadió.

La noticia produjo una cadena de reacciones entre los líderes del bloque opositor a Netanyahu.

El favorito en las encuestas y su principal rival, Gadi Eisenkot, defendió en un mensaje en X su "plena confianza" en el jefe del Ejército.

"Te advierto, Netanyahu: no te atrevas a anteponer tus intereses políticos a la seguridad del país", escribió el líder del partido de centroderecha Yashar!. "No te permitiremos poner en riesgo el futuro de Israel solo para mantener tu poder", abundó.

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En la misma línea, el líder de los Demócratas (centro-izquierda), Yair Golán, mostró su apoyo completo al jefe del Estado Mayor.

"No se debe permitir ninguna acción militar que no esté respaldada por una clara necesidad de seguridad, un objetivo estratégico y un plan de acción responsable", dijo también en X.

Avigdor Líberman, del partido de derechas Israel Beitenu, afirmó por su parte que la conducta de Netanyahu es "una traición al país y a la seguridad". EFE