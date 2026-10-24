Miles de personas se manifiestan en Orleans contra ultraderecha antes congreso de Le Pen

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Orleans (Francia), 24 oct (EFE).- Miles de personas comenzaron a manifestarse este sábado en Orleans contra la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), coincidiendo con un congreso del partido en el que Marine Le Pen lanzará el domingo oficialmente su candidatura al Elíseo.

La marcha, convocada contra el racismo, el fascismo y el imperialismo, reúne a representantes políticos y sindicales, entre ellos el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de La Francia Insumisa (LFI), y la secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet.

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"Venimos a decirle cara a cara a la extrema derecha que no tenemos miedo", afirmó a la prensa Bagayoko, quien llamó a sumarse a la movilización y rechazó que los participantes sean considerados alborotadores. "No somos vándalos, somos defensores de la libertad", mantuvo.

El alcalde de Saint-Denis (populosa ciudad de las afueras de París) denunció la propagación de discursos de odio y responsabilizó también al presidente, Emmanuel Macron, de no haber actuado suficientemente para frenar el avance de la formación ultraderechista, cuya líder lleva meses como favorita a sucederle en mayo próximo en todos los sondeos.

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Por su parte, Binet expresó su solidaridad con las víctimas del primer atentado terrorista de motivación racista acaecido la víspera en Trappes (afueras de París), en el que murió un hombre de 26 años y varias personas resultaron gravemente heridas, incluida una niña de 12 años.

"El racismo y el antisemitismo matan", mantuvo la dirigente sindical, que vinculó la violencia con los discursos que, según dijo, alimentan el racismo, el antisemitismo y la hostilidad, especialmente desde la extrema derecha.

"Estamos en un momento muy preocupante de inflexión", añadió Binet, tras asegurar que la Agrupación Nacional no puede considerarse un partido como los demás y lo calificó de peligro para la democracia, la República y los trabajadores franceses.

La movilización se celebra coincidiendo con el congreso del RN, que se celebra en esta ciudad situada a unos 130 kilómetros al sur de París. La formación espera reunir a unos 10.000 simpatizantes, mientras que los organizadores de la protesta calculan que entre 20.000 y 30.000 opositores podrían acudir a Orleans.

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Las autoridades han desplegado unos 3.000 agentes para evitar enfrentamientos entre los manifestantes y los asistentes al congreso. La prefectura ha autorizado la marcha del sábado, pero ha prohibido otra concentración prevista para el domingo.

El recorrido autorizado evita el centro urbano por motivos de seguridad.

El alcalde de la ciudad, Serge Grouard, anunció hoy un toque de queda para los menores de 15 años para las noches de este sábado y el domingo. EFE

(foto) (vídeo)