Gavi: "A los Clásicos se tiene que ir a la guerra"

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El futbolista del FC Barcelona Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' ha asegurado que a los clásicos hay que ir "a la guerra" sin importar cómo llegue cada equipo porque son partidos "a muerte", un duelo frente al Real Madrid en el Spotify Camp Nou en el que tanto él como su compañero Fermín López confían en sumar la victoria si mantienen la concentración sobre el terreno de juego.

En declaraciones facilitadas por los medios oficiales del club blaugrana y recogidas por Europa Press, el centrocampista sevillano ha analizado el choque liguero tras el tropiezo europeo ante el Paris Saint-Germain y ha destacado la entrega necesaria para estos compromisos. "Al final los clásicos se tiene que ir a la guerra, yo creo, da igual cómo lleguen uno u otro, son partidos a muerte", ha expresado.

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En esta misma línea, ha advertido sobre el peligro constante del rival durante los noventa minutos y la necesidad de pulir aspectos tácticos tras el último resultado en la Liga de Campeones. "Nosotros tenemos que ir con la mentalidad adecuada lo que dure el partido porque ellos ya se ha visto que en cualquier jugada te pueden hacer daño, y más en los minutos finales, que son muy peligrosos", ha aseverado, recalcando que el grupo saldrá "reforzado" tras el análisis del encuentro europeo para intentar dar una alegría a la afición en el Spotify Camp Nou.

Por su parte, Fermín López ha coincidido en señalar la relevancia de "controlar los pequeños detalles" ante la calidad individual del conjunto madridista, apostando por mantener las señas de identidad del equipo para llevarse los tres puntos. "Jugar como jugamos, con la dinámica que estamos y con nuestro juego, pero creo que si hacemos nuestro juego, tenemos muchos puntos de ganar", ha afirmado el centrocampista andaluz, añadiendo que las bajas en la plantilla no deben servir como excusa ante la exigencia del choque.

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Por último, el jugador de El Campillo ha reconocido la exigencia mental que supone afrontar un choque de esta magnitud siendo aficionado del propio club. "Es difícil y más cuando eres culé y lo vives de otra manera, pero al final tenemos que controlar las emociones porque son partidos de mucha tensión y mucha intensidad", ha admitido Fermín, quien ha mostrado su ilusión por volver a ver portería ante el eterno rival. "Ojalá el domingo pueda marcar en el Spotify Camp Nou y podamos ganar, que es lo más importante", ha concluido.