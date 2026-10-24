Ucranianos, sirios y afganos encabezan la lista de peticiones de asilo en Rusia

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Moscú, 24 oct (EFE).- A lo largo de 2026, los ciudadanos ucranianos solicitaron asilo en Rusia con más frecuencia que otros extranjeros, según las estadísticas del Ministerio del Interior ruso, citadas por la agencia RIA Nóvosti.

Según los datos oficiales, las autoridades recibieron 2.562 solicitudes de asilo durante el primer semestre, de las cuales 1.386 provenían de Ucrania, 427 de Siria y 97 de Afganistán.

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Ciudadanos de Irán, Uzbekistán y Kazajistán también figuran en la lista de solicitantes de asilo en Rusia.

Según el Ministerio del Interior, 8.820 personas solicitaron asilo en Rusia en 2025, 4.111 de ellas en el primer semestre.

El mayor número de solicitudes procedió de ciudadanos de Ucrania y Siria: 1.140 ucranianos y 1.841, respectivamente.

Anteriormente, se informó que más de 92.000 ucranianos solicitaron asilo temporal en Rusia entre 2022 y 2025.EFE