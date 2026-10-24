Acampada por la vivienda anuncia que sus 40 tiendas se levantarán para "seguir luchando desde los barrios"

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La Acampada por la Vivienda en Almería ha comunicado que las aproximadamente 40 tiendas de campaña situadas en la explanada del Palacio de Congresos serán levantadas a lo largo de este domingo, 25 de octubre, para "dar paso a una nueva etapa de lucha, con movilizaciones en los barrios y una huelga general en el horizonte".

Según ha comunicado la organización en una nota, la Acampada, que forma parte de la iniciativa estatal, surgida en la Puerta del Sol de Madrid, y a la que se han unido al menos catorce ciudades españolas y distintas ciudades de Portugal e Italia, en colaboración con el Sindicato de Inquilinas de Almería, "buscan poner el foco en la problemática de acceso a la vivienda en todo el estado".

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En contexto, desde que se plantara la primera tienda el domingo, 4 de octubre, en la Plaza de Emilio Pérez, el colectivo ha trabajado "de forma sistemática", a través de asambleas diarias a las que se han acercado "decenas de personas para contextualizar el problema de la vivienda en Almería, crear demandas concretas, generar grupos de trabajo y crear una hoja de ruta que permita trabajar el problema de la vivienda en la provincia".

Entre las reivindicaciones acordadas, el colectivo ha exigido la reducción de los alquileres de vivienda, la ampliación de incentivos a la primera vivienda, la penalización progresiva a multipropietarios y la recuperación de viviendas en manos de especuladores --fondos buitres, bancos, Sareb-- para ampliar el parque público de viviendas. Al respecto, han asegurado que la vivienda "ya existe, pero está en manos de unos pocos y recuerdan que en España hay solo un 1,91% de vivienda pública y que el promedio Europeo es de 9,3%".

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Además ponen el foco en la realidad almeriense dónde hay alrededor de 73.000 viviendas vacías, muchas de ellas "en manos de fondos buitre y bancos"; dónde siguen produciéndose "más de un desahucio al día, dejando a familias enteras sin casa, y dónde el verano se ha convertido en una pesadilla para las inquilinas que son expulsadas en junio debido al alquiler vacacional".

Además, también han criticado el "racismo inmobiliario" que sufre la provincia, dónde el chabolismo y la infravivienda se han convertido en una forma de exclusión social, hecho afeado "de forma reiterada" por entidades sociales y por el defensor del pueblo andaluz, "sin que el gobierno autonómico y municipal hayan tomado medidas formales que garanticen una alternativa habitacional digna para estar personas".

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"Durante estás tres semanas hemos recogido las problemáticas y demandas de la ciudadanía de Almería y hemos intercambiando ideas con los ciudadanos que se han acercado a expresar sus opiniones. Todo esto ha ayudado a crear un análisis más exhaustivo de la problemática en nuestra ciudad y de la hoja de ruta a seguir", ha comentado una integrante de la acampada.

Además, han señalado que las denuncias realizadas por la Alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, que "ni siquiera se ha acercado a hablar con ellos y escuchar sus peticiones", son "un ejemplo más de cómo el Ayuntamiento hace caso omiso al problema de la vivienda en Almería".

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En febrero de 2025 se debatió por segunda vez en el pleno del Ayuntamiento la moción de declarar algunos barrios de Almería Zona Tensionada, con el objetivo de "intervenir el mercado para regular los precios de alquileres y ofrecer una oferta asequible, al que el consistorio votó en contra, a pesar de la subida exponencial que el precio de la vivienda ha experimentado en la ciudad durante los últimos años".

"Es una medida que está en manos del Ayuntamiento de Almería. Es él quien tiene que presentar la petición al gobierno autonómico para declarar estás zonas tensionadas. Se trata únicamente de voluntad política, ya que hay zonas de Almería que cumplen los requisitos. Es muy revelador que el Ayuntamiento que tanto dice preocuparse por sus ciudadanos se haya negado a realizarlo, priorizando las demandas de los especuladores", ha señalado un integrante de la acampada.

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Así, tras más de 21 días de ocupar el espacio público de la Plaza, las personas acampadas aseguran "sentirse orgullosas y satisfechas del trabajo realizado durante estas tres semanas", que ha servido para demostrar que el espacio público "no debe destinarse exclusivamente a fiestas y celebraciones, si no que puede convertirse también en un espacio de intercambio de opiniones, de transformación social y de unión para defender los derechos de la clase trabajadora".

En suma, aseguran que el domingo 25 levantarán las tiendas, pero "no levantarán la lucha" y han animado a toda la ciudadanía a sumarse a la huelga general del 11 de noviembre, a acercarse a las próximas asambleas, que se seguirán realizando cada dos días en la plaza, a sumarse a la red de trabajo creada y a "seguir trabajando para presionando tanto al Gobierno, como al Ayuntamiento, para garantizar un derecho a la vivienda digna real".

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