Mueren cuatro pilotos militares al estrellarse dos aviones durante un entrenamiento en Filipinas

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Cuatro pilotos de la Fuerza Aérea Filipina (PAF, por sus siglas en inglés) han fallecido tras estrellarse dos aviones de entrenamiento SF-260 durante unas maniobras en la base aérea de Fernando, situada en la ciudad de Lipa, en la provincia de Batangas, en el sur del país.

Los accidentes tuvieron lugar en torno a las 15.51 horas (hora local) de este viernes, dentro del perímetro de la instalación militar. La Fuerza Aérea ha confirmado que no hubo más víctimas y que todavía no se han determinado las circunstancias de los impactos. Del mismo modo, tampoco se ha facilitado la identidad de los cuatro fallecidos ni el número de tripulantes que viajaba en cada aparato.

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"Se ha iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, mientras que todos los aviones SF-260 han sido inmovilizados temporalmente como medida de precaución", ha señalado la institución en un comunicado difundido este sábado en redes sociales.

El portavoz de la PAF, el coronel Alvin Jay Capinguianhabía informado previamente de la implicación de dos aeronaves en un incidente ocurrido durante un vuelo de instrucción. Tras lo ocurrido se activaron los protocolos de emergencia y se desplegaron equipos para asegurar la zona y efectuar las primeras evacuaciones. "Nuestra principal prioridad sigue siendo la seguridad y el bienestar del personal involucrado, así como de las personas que se encuentren en las inmediaciones del lugar del incidente", declaró entonces el representante de la Fuerza Aérea.

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La institución militar ha iniciado contactos con los familiares de los pilotos para ofrecerles asistencia y ha pedido que se respete su intimidad durante el duelo, a petición de las propias familias. Asimismo, ha rendido homenaje a los fallecidos y ha destacado "el servicio y el sacrificio de los aviadores caídos".

Esta tragedia se produce cinco meses después de otro accidente mortal con un SF-260. El 20 de mayo, la teniente primera Ruth Angelique Pasos, instructora de vuelo, y el teniente segundo Cherky Embudo, alumno de aviación, murieron al estrellarse una aeronave durante un ejercicio de navegación en Tuba, en la provincia de Benguet. Tras aquel siniestro, la Fuerza Aérea retiró temporalmente del servicio los 16 aviones de entrenamiento de este modelo que aún tenía operativos, interrumpiendo la fase final de la formación de pilotos militares.

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El SF-260 es un avión ligero empleado para la instrucción de aviadores. La nueva suspensión de sus operaciones se mantendrá mientras avanzan las pesquisas sobre los dos accidentes registrados en Batangas.