Sordo (CCOO) tacha a Milei de "engendro" de la extrema derecha que arriesga las democracias

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha tachado al presidente de Argentina, Javier Milei, de "engendro" de la extrema derecha y ha advertido de que este movimiento político supone un "riesgo muy importante para las democracias", que amenaza el marco institucional que se construyó tras la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, en un desayuno informativo organizado por RTVE y EFE, ha indicado que estas nuevas generaciones de la derecha están "amenazando al mundo" y pueden "fragmentar Europa" y "llevar a la guerra en un plazo relativamente corto de tiempo".

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Sordo también ha criticado la "desvergonzonería" y la "cara dura" de Milei --quien ha llamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "dictador"--, que implican un ataque al conjunto del armazón institucional. Además, ha subrayado que el comportamiento del presidente argentino puede parecer una "excentricidad" cuando se observa desde la distancia, pero que no deja de ser "algo muy peligroso".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha indicado que las "bravuconadas" de Milei no deben ocultar el trasfondo político de su proyecto.

En este sentido, ha advertido de un futuro donde la tecnología y la inteligencia artificial pueden suponer una "destrucción de empleo absolutamente brutal y de formación intelectual también", a la vez que ha señalado a Milei y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como ejemplos de una posición que busca que esos cambios reviertan en la riqueza de los grandes magnates.

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DESCONTENTO SOCIAL EN EUROPA

Preguntado por las protestas y los episodios de violencia registrados en distintos países europeos durante las últimas semanas, Sordo ha señalado que en España estos está protagonizados fundamentalmente por "grupúsculos de ultraderecha".

Frente a ello, ha defendido el carácter cívico de las movilizaciones sociales en España, como es el caso de las protestas por la vivienda que se vienen desarrollando en la últimas semanas, y ha descartado que se puedan producir en el país episodios como los disturbios que se han producido en París (Francia).

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No obstante, el líder sindical ha resaltado que estas protestas pueden responder a una "ira de época" vinculada al "profundo" malestar de sectores de la población y de distintas generaciones por las condiciones de vida y por la pérdida de expectativas de futuro, de esos jóvenes que piensan que van a vivir "peor que sus padres".

En su opinión, este descontento deviene de la política de austeridad que se aplicó en Europa durante la década anterior como consecuencia de la crisis financiera, lo que derivó en una pérdida de confianza en los servicios públicos como garantes del bienestar.

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Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que en España hay "grupos muy violentos de ultraderecha" que están irrumpiendo en la escena política, aunque ha defendido que las movilizaciones sociales en el país no serán violentas.

Asimismo, Álvarez ha reclamado que la Policía actúe con "un poco de equidad" en el tratamiento de las manifestaciones, al considerar que sus efectivos "se emplean muy a fondo" con algunos colectivos y no tanto con otros, como son los grupos que acudieron el 12 de octubre a "increpar" a las personas que acampan en la Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda.

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