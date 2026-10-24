Unas 25.000 personas exigen en Madrid pensiones públicas dignas y rechazan privatización

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(Actualiza con cifras de manifestantes y más detalles sobre las protestas)

Madrid, 24 oct (EFE).- Las protestas en España continuaron una jornada más en la que unas 25.000 personas, según datos del Gobierno, se manifestaron para defender el sistema público de pensiones y rechazar la privatización en plena precampaña para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), reclamó medidas para garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas y reforzar su protección.

En la cabecera de la marcha, la portavoz nacional de COESPE, Francisca López, exigió que las pensiones se revaloricen conforme a la inflación real, ya que las subidas actuales no compensan el incremento del coste de la vida y el encarecimiento de la cesta de la compra.

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Con un dato de inflación en España del 4,9 % en tasa interanual en septiembre (medida por el Índice de Precios al Consumo), la coordinadora denunció una pérdida de poder adquisitivo de las personas pensionistas ante la continua escalada de los precios.

Por otro lado, centenares de familias se concentraron ante la consejería de Educación, Ciencia y Universidades en Madrid como muestra de apoyo a la huelga indefinida por la educación pública no universitaria de la región de Madrid, iniciada el pasado 14 de octubre, por la que miles de docentes llevan manifestándose siete días.

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Más de 500 padres y madres, según el Gobierno, muchos de ellos ataviados con la camiseta verde característica de la lucha de los docentes, portaron pancartas y carteles en los que reivindicaron la labor de los profesores de los centros educativos públicos.

Las principales reclamaciones de esta huelga son la reducción de horas lectivas de 19 a 17 en Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; de 25 a 22 en Educación Infantil y Primaria, así como la bajada de ratios de alumnos por clase y la subida de los salarios.

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Por su parte, la Asamblea Educativa de Cataluña (AEC), un órgano creado al margen de los sindicatos, acordó hoy llevar a cabo una manifestación el sábado 21 de noviembre e iniciar "un ciclo de huelgas" con un paro el 26 del mismo mes.

Y la acampada en Madrid este sábado cumple su cuarta semana. Una movilización ciudadana que empezó como reacción al desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, que murió días después en el hospital, ahora es una protesta por el derecho a la vivienda que todavía permanece en la céntrica plaza madrileña de Sol. EFE

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(Foto)(Vídeo)