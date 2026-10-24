Los hutíes reivindican 7 ataques contra infraestructura civil y energética de Arabia Saudí

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Saná, 24 oct (EFE).- Los rebeldes hutíes chiíes del Yemen reivindicaron este sábado un total de siete ataques contra infraestructura civil, militar y energética de Arabia Saudí -entre la que se encuentran aeropuertos, bases aéreas e instalaciones de la petrolera estatal Aramco- y contra la que emplearon misiles balísticos y drones.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el primer ataque tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital saudí, Riad; mientras que el movimiento chií aliado de Irán también apuntó contra una sede de Aramco en Yanbu, en la costa del mar Rojo.

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La tercera operación tuvo como objetivo la refinería de petróleo de Petro Rabigh, ubicada a lo largo de la costa meridional saudí en la provincia de La Meca; y, la cuarta, las estaciones de bombeo y el estratégico oleoducto Este-Oeste, usado por Arabia Saudí para exportar petróleo y sortear el bloqueo del estrecho de Ormuz en el norte.

Los hutíes también afirmaron haber atacado el Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam, en el este del país; y el de Najrán, en el suroeste y cercano a la frontera con el Yemen; mientras que el último tuvo como objetivo la base aérea de Jamis Mushait, también cerca de la divisoria común.

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Estos ataques, cuya escala es más amplia de lo habitual, fueron en respuesta a los más de cien ataques aéreos que Arabia Saudí ha lanzado contra el Yemen en las últimas 24 horas, según Sarea, que afirmó que los bombardeos impactaron en barrios residenciales e infraestructura civil de la capital, Saná, y otras partes del país bajo control hutí.

En total, la coalición capitaneada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno internacionalmente reconocido ha lanzado al menos 3.123 ataques contra territorio en manos de los hutíes desde el inicio de la escalada en septiembre, denunció el portavoz de los insurgentes.

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Arabia Saudí no se ha pronunciado acerca de daños contra su infraestructura en esa jornada, pero la coalición ha afirmado haber destruido misiles balísticos lanzados por los hutíes contra las ciudades de Taif, Yanbu y Riad, mientras que la Defensa Civil saudí emitió alertas antiaéreas en la provincia de La Meca.

En las últimas semanas, los rebeldes han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí -como el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en el Yemen. EFE

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