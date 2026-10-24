El "rey Bibi" busca mantener el trono en Israel tras su mandato más turbulento

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Paula Bernabéu

Jerusalén, 24 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, busca este martes la reelección y prolongar su largo mandato, que le ha valido el apodo de "rey Bibi". Para sus seguidores, es quien ha liderado al país en algunos de sus años más turbulentos y, para sus detractores, un político capaz de todo para preservar el poder.

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Aunque pesa sobre él una orden de detención de la Corte Penal Internacional por comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza y en su propio país está siendo juzgado por corrupción, sólo le separa una pequeña desventaja de su rival en los comicios, Gadi Eisenkot.

"Netanyahu es como Forrest Gump, tal vez corra para siempre", dice a EFE Roni Rimón, director de la campaña electoral que precedió a su victoria en los comicios de 2009.

"Si pierde esta vez, con independencia de su edad (...) liderará la oposición y desde ahí tratará derrocar al Gobierno", añade sobre el mandatario, que cumplió 77 años el 21 de octubre.

Nacido en Tel Aviv en 1949, hijo de Tzila Segal y del historiador Benzión Netanyahu, 'Bibi' estudió primaria en Jerusalén pero pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Estados Unidos. En 1967 volvió para cumplir el servicio militar y se marchó cinco años después para estudiar arquitectura en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

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Pese a querer enfocar su carrera en los negocios, la muerte de su hermano 'Yoni' en la operación Entebbe (el rescate de un avión con rehenes desviado a Uganda en 1976) catapultó su vida hacia la esfera pública.

En EE.UU., Netanyahu se forjó un nombre escribiendo y dando conferencias sobre la lucha antiterrorista, lo que le llevó a trabajar en la embajada israelí y como representante de Israel ante la ONU, hasta que en 1988 viró hacia la política nacional como parlamentario del derechista Likud.

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En esos años fraguó el carisma que caracterizan sus discursos públicos: intercala frases rotundas y miradas penetrantes con una ironía 'yanqui' y posturas desenfadas.

Netanyahu se mueve como si el espacio fuera suyo: "Cree en sí mismo", resume Rimón.

"Es el político más listo que he conocido, el más sofisticado y probablemente el más interesante", dice a EFE el que fuera portavoz del mandatario en su primer Ejecutivo (1996-1999), Aviv Bushinsky.

Netanyahu logró hace 30 años dos hitos: ser el mandatario más joven y el primero nacido en Israel. Ahora, está tan solo a unos meses de superar a Ariel Sharón, que dejó de ser primer ministro con 77, como el más longevo.

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"Netanyahu ha aprendido algo único", explica Bushinsky. "Se ha hecho con una parcela que sus rivales políticos son incapaces de conseguir e incapaces de descifrar: si hay seguridad, es gracias a Netanyahu y, si no hay seguridad, necesitas a Netanyahu", dice sobre uno de los puntos fuertes de quien acumula seis mandatos (1996-1999, 2009-2021 y de 2022 hasta hoy).

Más de dos años después de los ataques de Hamás, el 74 % de la población confiaba en él para gestionar la guerra junto a EE.UU. contra Irán, según una encuesta de principios de marzo de 2026 del Instituto para la Democracia de Israel.

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En las últimas semanas ha asegurado tener "indicios" de que enemigos planean atacar el país antes de las elecciones, centrando su campaña en visitas a bases militares desde donde ha prometido responder ante cualquier "provocación".

Pero según el Financial Times, es Netanyahu quien ha presionado sin éxito a Estados Unidos para retomar la guerra con Irán, llegando a enviar el 19 de octubre cazas a la frontera iraní, según el medio Axios.

El mandatario nunca ha asumido su responsabilidad por la masacre del 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1.200 israelíes, entre civiles y fuerzas de seguridad. Esto, pese a que varias investigaciones de medios israelíes apuntan a que había recibido advertencias días antes sobre un posible gran ataque.

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También ha bloqueado la creación de una comisión estatal de investigación. "Nunca vas a encontrar una cita en la que diga 'fue mi culpa' o 'cometí un error'", afirma Bushinsky, que incluso ve a Netanyahu con "más agallas".

Tras la ofensiva bélica que ha devastado Gaza, junto a la creciente violencia de colonos en Cisjordania, la imagen internacional de Israel se ha visto profundamente deteriorada, pese a que Netanyahu sigue sosteniendo que el suyo es "el ejército más moral del mundo".

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Desde 2023 y bajo su mandato, Israel ha causado más de 74.000 muertes en Gaza, entre ellos más de 20.000 niños, según datos del Ministerio de Sanidad local. A esta cifra se suman cerca de 9.000 muertos en las escaladas con Hizbulá en el Líbano y alrededor de 4.700 en las dos ofensivas lanzadas contra Irán, según estimaciones gubernamentales.EFE