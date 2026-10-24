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Kenia confirma la segunda muerte por ébola entre nueve casos detectados

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El Ministerio de Salud de Kenia ha confirmado este viernes la segunda muerte de una mujer de 65 años por la cepa Bundibugyo del ébola, elevando a dos las muertes entre los hasta ahora nueve casos confirmados, mientras se intensifican los esfuerzos para prevenir la trasmisión comunitaria de la enfermedad.

En un comunicado emitido el viernes por la noche, el director general de Salud, Patrick Amoth, ha informado de que la mujer, el tercer caso registrado en el país, desarrolló síntomas el 13 de octubre mientras se encontraba en cuarentena y fue ingresada en una unidad de enfermedades infecciosas ese mismo día. De esta manera, recibió cuidados intensivos por parte de los equipos médicos, pero finalmente sucumbió ante la enfermedad.

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"La familia de la mujer había sido informada de su fallecimiento y se estaban realizando los preparativos para un entierro seguro y digno en consulta con la familia. Equipos capacitados llevarán a cabo el entierro de acuerdo con los protocolos de salud pública, respetando los deseos y creencias de la familia", ha asegurado el Ministerio.

Con este fallecimiento, el número de víctimas mortales asciende a dos, mientras otros siete pacientes infectados con la cepa siguen recibiendo atención médica en dos centros de aislamiento.

"En nombre del gobierno y del pueblo de Kenia, el Ministerio expresa sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y comunidad, y los acompaña en este difícil momento. Solicitamos amablemente al público y a los medios de comunicación que respeten la privacidad de la familia mientras lloran la pérdida de su ser querido", reza el comunicado.

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El ministerio ha seguido insistiendo en que todos los casos confirmados permanecen a un mismo grupo de contactos conocidos, por lo que no habría riesgo transmisión comunitaria de la enfermedad.

En total, Kenia ha confirmado nueve casos y dos fallecimientos por la cepa que está asolando la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde el ébola ha dejado ya más de 4.500 muertos y 9.300 casos.

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