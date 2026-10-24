La coalición liderada por Arabia Saudí asegura haber derribado un misil hutí que se dirigía a Riad

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Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este sábado la interceptación de un misil balístico que se dirigía hacia la capital saudí, Riad, atribuido a la insurgencia hutí en Yemen.

Así lo ha indicado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, precisando que la operación ha terminado con la destrucción del correspondientes proyectil.

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"La defensa aérea interceptó y destruyó un misil balístico disparado por la milicia hutí terrorista hacia Riad", ha informado el portavoz.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, incluidos varios aeropuertos, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

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Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.