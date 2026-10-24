Kenia anuncia una segunda muerte por ébola en el país, entre los contactos del primer caso

Guardar

Nairobi, 24 oct (EFE).- El Gobierno de Kenia anuncio una segunda muerte por ébola, tras la detección de al menos nueve contagios en el país hasta ahora, incluyendo el caso índice, un ciudadano keniano que también falleció y que había viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró un brote el pasado mayo.

Según detalló en un comunicado a última hora del viernes el Ministerio keniano de Sanidad, la paciente fallecida era una mujer de 65 años que fue el tercer caso confirmado en territorio keniano.

PUBLICIDAD

"Era un contacto directo y familiar cercana del primer caso (fallecido) y se encontraba en cuarentena cuando desarrolló síntomas el 13 de octubre de 2026", explicó el Ministerio.

Tras ser ingresada en una unidad hospitalaria de enfermedades infecciosas y recibir cuidados de equipos médicos especializados, la mujer sucumbió a la enfermedad en la tarde de este viernes.

El Ministerio aseguró que facilitará un "entierro seguro y digno" para la paciente, de acuerdo con los protocolos de salud pública.

"Esta pérdida eleva el número de muertes a dos entre los nueve casos confirmados. Los siete pacientes restantes continúan recibiendo atención en las dos instalaciones de aislamiento", precisó el Ejecutivo, al reiterar que "todos los casos forman parte de un mismo grupo de contactos conocidos y no existen pruebas de transmisión comunitaria".

PUBLICIDAD

"Su muerte es un doloroso recordatorio de que el ébola es una enfermedad grave que puede ser mortal y que el estado de los pacientes puede cambiar repentinamente", concluyó el Ministerio.

Kenia confirmó el pasado 5 de octubre su primer caso importado de ébola, correspondiente a un hombre de cuarenta años que había vivido los últimos siete años en la RDC.

El paciente cero recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar hasta Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, con datos recabados hasta el 20 de octubre, ha causado 9.704 casos confirmados y 4.687 fallecidos hasta ahora.

PUBLICIDAD

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con Uganda y Kenia, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Nigeria (uno), Países Bajos (uno) y Francia (uno).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses. EFE

PUBLICIDAD