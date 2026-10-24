Detenidos 7 policías en Guatemala por captura "irregular" en asesinato de exfiscal

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Ciudad de Guatemala, 23 oct (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este viernes a siete policías por la presunta detención "irregular" de dos repartidores de comida, acusados falsamente de asesinar el 17 de octubre al exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

El Ministerio de Gobernación (Interior) guatemalteco detalló en un comunicado de prensa que los policías fueron capturados tras una "investigación interna" por irregularidades en su actuación.

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Los sindicados detuvieron el pasado 17 de octubre a dos hermanos, repartidores de comida, a los que acusaron de asesinar minutos antes a Solórzano Foppa, en un crimen que ha conmocionado a Guatemala.

Los siete miembros de la Policía Nacional Civil, cuyos nombres no han sido divulgados, son un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes.

Los hermanos detenidos fueron supuestamente arrestados con un arma de fuego, aunque medios locales y expertos advierten que la misma pudo haber sido colocada por los policías.

Los repartidores de comida quedaron libres después de que un juzgado declarara "falta de mérito (pruebas)" en contra de ambos, aunque el proceso judicial se encuentra aún en reserva (con acceso a información solo a las partes involucradas).

Solórzano Foppa fue asesinado en un complejo deportivo mientras jugaba al fútbol, frente a su hijo, por varios sicarios.

El exfiscal contaba con agentes de la Policía Nacional Civil para su seguridad debido a su trabajo años atrás en el Ministerio Público (Fiscalía), donde logró la condena de decenas de pandilleros. Sin embargo, según medios locales y las autoridades, los policías no repelieron el ataque, perpetrado por al menos dos sicarios.

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En el lugar, el Ministerio Público (Fiscalía) encontraron al menos 57 casquillos de bala y hasta el momento no hay sospechosos ni detenidos, tras la liberación el pasado domingo de los dos hermanos señalados inicialmente de cometer el crimen por falta de pruebas.

El abogado asesinado, de 43 años, cobró notoriedad por liderar hace más de una década la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto en la Fiscalía —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 (ya como abogado privado) la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín. EFE

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(foto)