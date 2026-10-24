Dos terremotos de magnitud 6,9 y 6,3 frente a Vanuatu obligan a activar alerta de tsunami

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Sídney (Australia), 24 oct (EFE).- Dos terremotos de magnitud 6,9 y 6,3 en la escala de Richter sacudieron este sábado las aguas al norte de Vanuatu y llevaron a las autoridades a emitir una alerta de tsunami por la posible formación de olas peligrosas en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

El primer seísmo se registró a las 13:31 hora local (2:31 GMT) en aguas del Pacífico, a unos 200 kilómetros al noroeste de Port-Olry, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que inicialmente informó de una magnitud de 7,2 y posteriormente la revisó a 6,9.

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El hipocentro se localizó a poca profundidad, mientras que el epicentro se situó al noroeste de Port-Olry, una población ubicada en el noreste de la isla de Espíritu Santo, en el norte del archipiélago.

El segundo temblor llegó solo minutos después a las 13:35 hora local (2:35 GMT) A 170 kilómetros al noroeste de Port-Olry y con una profundidad de 10 kilómetros.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió de que, según los parámetros preliminares de los temblores, podían producirse olas potencialmente peligrosas en las costas situadas a menos de 300 kilómetros del epicentro.

Por el momento, no se dispone de información confirmada sobre posibles víctimas o daños materiales causados por los movimientos sísmicos.

Vanuatu, un país insular compuesto por más de ochenta islas, se asienta en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, donde son frecuentes los terremotos de moderada y fuerte magnitud.

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En diciembre de 2024, más de una decena de personas falleció y alrededor de doscientas resultaron heridas en Vanuatu por un terremoto de magnitud 7,4 que afectó especialmente a Port Vila, la capital del país. EFE