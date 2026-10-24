Lula y Flávio cierran la campaña electoral con un tenso cara a cara antes de la igualada segunda vuelta

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El último debate electoral previo a las elecciones generales entre el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y el aspirante ultraderechista, Flávio Bolsonaro, ha estado marcado por los cruces sobre políticas sociales, aranceles y el papel de las grandes tecnológicas, en un cara a cara que no ha estado exento de ataques personales.

Ambos líderes han intercambiado críticas y han presentado sus proyectos --diametralmente opuestas-- sobre cuestiones como el salario mínimo, las pensiones, la deuda pública, la inversión en salud, infraestructura y aranceles.

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Asimismo, el choque ha estado marcado por las descalificaciones personales entre ambos aspirantes. En uno de los momentos más tensos, Bolsonaro ha utilizado el término peyorativo "nuevededos" para dirigirse a Lula, en alusión al accidente laboral en el que perdió el meñique de su mano izquierda. El presidente ha recordando que sufrió dicha amputación mientras trabajaba en un turno de noche durante su adolescencia. En respuesta, Lula ha defendido que no se dejará insultar por un "miliciano" que "no ha trabajado ningún día de su vida".

PRIMER PUNTO DEL DEBATE: INFRAESTRUCTURA

El debate, retransmitido desde Rio de Janeiro por la cadena Globo, ha comenzado con la temática de infraestructura y exportaciones. Flavio, hijo del expresidente convicto Jair Bolsonaro, ha señalado al Gobierno de Lula por "convertir el país en un cementerio de proyectos inconclusos", en referencia a los más de 11.000 proyectos paralizados según un informe del Tribunal de Cuentas citado por el candidato.

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En respuesta, Lula ha matizado que "en ningún momento de la historia del país se ha invertido tanto en proyectos de infraestructura como en los últimos años", y ha recordado que más de la mitad de los mencionados proyectos "fueron heredados" del Gobierno de Jair.

A su vez, tanto Flávio como Lula han prometido terminar grandes proyectos como el del ferrocarril que conecta el oeste de Brasil con el sureste y la autopista que concreta Puerto Vello con Manaos, respectivamente.

LA SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO, EN EL CENTRO DE LA DISCUSIÓN POLÍTICA

Bolsonaro ha atacado a Lula tras la subida del salario mínimo, el cual ha argumentado que es una de las causas del desplome del poder adquisitivo de las familias brasileñas.

"Sube las tasas de interés a niveles altísimos y arrastra la deuda con ellas. Lula, ¿por qué endeudaste así al pueblo brasileño? Esta enorme bola de nieve sigue atrapando al pueblo brasileño", ha preguntado el candidato ultraderechista.

En respuesta, Lula ha recalcado que su Gobierno ha ajustado el salario mínimo por encima de la inflación, acusando al anterior Gobierno de no pensar en las familias más pobres.

"Si no fuera por este Gobierno, si no hubiéramos ajustado el salario mínimo por encima de la inflación, ¿saben cuál sería el salario mínimo si su padre (Jair Bolsonaro) no lo hubiera aumentado? Sería de 900 reales" (161 euros), ha argumentado el presidente en funciones, quien ha defendido su decisión de subir el SMI en más de 700 reales (125 euros).

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FLÁVIO DEFIENDE SU RELACIÓN CON TRUMP Y LULA LE ACUSA DE "LAMEBOTAS"

El candidato a la reelección ha querido 'quitar hierro' a su complicada relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene por el contrario un estrecho contacto con la familia Bolsonaro.

Frente a la complicada situación comercial con Estados Unidos, Lula ha defendido la solidez del comercio exterior del país al asegurar que "nunca antes Brasil había exportado tanto". Y respecto a las barreras arancelarias impuestas por Washington, el mandatario ha aseverado que, si el presidente estadounidense "no quiere comprar productos brasileños", el país sudamericano los venderá "a otros mercados".

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LULA ATACA A FLÁVIO CON PENSIONES Y EXPORTACIONES

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT), ha querido 'arrinconar' a su contrincante en un tema polémico en la sociedad brasileña: el mantenimiento de las pensiones.

Bolsonaro, quien pretende reducir las ayudas del Gobierno en el Estado del Bienestar para enfocarse en la inversión privada, se ha comprometido a "ajustar las pensiones por encima de la inflación" al ser preguntado por Lula, quien ha sido acusado de "abandonar" a la población afectada por las inundaciones de 2024.

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Asimismo, Bolsonaro ha centrado su propuesta en reducir la burocracia para el sector agrícola, de modo que puedan avanzar en sus dificultades para obtener financiamiento.

"Todos los agricultores se quejan porque, cuando llega el momento de conseguir financiamiento para comprar semillas, sembrar, comprar maquinaria, invertir en su negocio o comprar animales, simplemente se vuelve imposible. Hay muchísima burocracia y el pago inicial no es suficiente. Tanto es así que no pueden obtener el financiamiento. La tasa de interés real ronda el 20%", ha remarcado.

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LULA DIRIGE SUS ATAQUES A BOLSONARO EN POLÍTICAS SOCIALES

Al inicio del segundo bloque, centrado en las políticas sociales, el presidente Lula ha echado en cara a Flávio que votara en contra de ampliar la licencia de maternidad a 180 días durante su etapa como diputado regional en Río de Janeiro.

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El candidato del Partido Liberal (PL) ha justificado el sentido de su voto en que el proyecto se debatió hace años y que en su momento actuó "creyendo que esto podría dificultar que las mujeres encontrasen empleo". "Me equivoqué. Hoy, tras casarme y tener dos hijas, sé más que nunca la importancia de que una madre esté cerca de su hijo durante 180 días o más, si es posible", ha admitido Bolsonaro.

El mandatario progresista ha buscado desacreditar el cambio de postura atribuyéndolo a un ventajismo electoral: "Tuvo la oportunidad de votar para aumentar las prestaciones por maternidad y no lo hizo. Ahora que es candidato y sabe que las mujeres están más involucradas en la vida política, viene aquí a decir que votará a favor".

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Asimismo, Lula le ha reprochado haber tildado en el pasado el programa de ayudas social Bolsa Família de "subsidio de limosna".

"Eso es una falta de respeto hacia los pobres de este país", ha rematado el líder del Partido de los Trabajadores.

El debate ha continuado con enfrentamientos relacionados con el sistema público de salud, la deuda pública y la educación y con figuras políticas extranjeras presentes, como la del presidente argentino, Javier Milei, o el ya mencionado Trump.

El domingo se celebra en Brasil la segunda vuelta de las elecciones en las que el candidato de la ultraderecha parte con una ligera ventaja, si bien el escenario muestra una reñida igualdad. En las últimas horas, ambas candidaturas han pedido al TSE la nulidad de la otra por diferentes abusos durante la campaña.

Cabe destacar que los dos candidatos registran altos niveles de rechazo entre el electorado por lo que el 8% que suman los indecisos y los electores que votan en blanco o nulo se antojan decisivos para la cita del domingo 25.