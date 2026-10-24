Excandidata presidencial opositora Luisa González ingresa a prisión preventiva en Ecuador

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Quito, 23 oct (EFE).- La excandidata presidencial opositora Luisa González ingresó este viernes en la cárcel de Riobamba, en la provincia andina de Chimborazo, para cumplir con la prisión preventiva dictada en su contra, en el marco de una investigación donde la Fiscalía le imputa lavado de dinero en el manejo de fondos de la campaña electoral de 2023.

González, una de las principales figuras contradictoras del presidente Daniel Noboa, fue trasladada desde el Cuartel Modelo de Guayaquil, donde permanecía detenida desde su arresto este jueves, hasta la cárcel de Riobamba, ubicada en la sierra andina de Ecuador.

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Desde marzo, la política correísta ya estaba investigada por la Fiscalía bajo la imputación de lavado de dinero respecto a los fondos recibidos por la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), para financiar la campaña de 2023.

La detención de Luisa González ha intensificado los señalamientos del correísmo contra Noboa, al que acusan de una persecución contra sus contradictores políticos.

El traslado implicó un vuelo en una aeronave policial que aterrizó en el aeropuerto de Cotopaxi, desde donde fue llevada por carretera hasta Riobamba, en medio de un numeroso y fuerte convoy de militares y policías.

El traslado se produjo horas después de que una jueza acogiera este viernes la petición de la Fiscalía de dictar prisión preventiva contra González, tras su detención el jueves en su domicilio de Canuto, la localidad rural de la costera provincia de Manabí donde se crió.

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El caso tomó fuerza después de que el exasambleísta Santiago Díaz, expulsado de Revolución Ciudadana al ser acusado de violar a una menor, por el que luego fue condenado a 29 años y cuatro meses de cárcel, testificara sin aportar mayores pruebas que trajo dinero en efectivo desde Venezuela por disposición de Correa para financiar la campaña.

A raíz de ello, el movimiento Revolución Ciudadana fue suspendido a petición de la Fiscalía e impedido de participar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

Ahora, la Fiscalía busca demostrar que la campaña electoral del correísmo recibió supuestamente dinero ilícito del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que cumple dos condenas recientemente impuestas, una de ellas por comercialización ilícita de combustibles en las estaciones de servicio que posee con su familia.

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De acuerdo con el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, el Ministerio Público rastrea el origen y destino de medio millón de dólares.

Durante la audiencia de formulación de cargos, González había reiterado su intención de permanecer en el país, pues desde marzo ya estaba investigada por la presunta finanzación irregular de su campaña electoral, bajo el llamado caso 'Caja Chica'.

La excandidata, que perdió en segunda vuelta frente a Noboa las elecciones de 2023 y 2025, indicó en la audiencia que tiene 19 procesos fiscales, recalcó que es "inocente", que es "perseguida política" y pretende defenderse "en presencia y en el país, dando la cara como lo he hecho hasta el día de hoy". EFE

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