Milei llama de nuevo "ladrón corrupto" a Pedro Sánchez tras su polémico viaje a Madrid

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Buenos Aires, 23 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a insultar este viernes al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su discurso en la cena anual de la Fundación Faro, que utilizó para llamarle "ladrón corrupto".

Este fue el primer discurso que ofreció Milei en su país tras regresar de Madrid, donde el pasado miércoles insultó a Sánchez durante su disertación ante el Foro Nueva Economía, lo que generó una gran polémica que traspasó fronteras por irrumpir en la campaña electoral española.

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En el encuentro de la Fundación Faro, el centro de pensamiento de ultraderecha -del que se ha nutrido Milei para construir su plan de Gobierno-, el argentino advirtió del peligro al que, según él, se enfrenta Occidente por la caída de la natalidad y la acogida de migrantes, y puso como ejemplo a España.

"!España! La política del reemplazo del ladrón corrupto Pedro Sánchez. El eslogan ese de si hacer tal cosa es de zurdos soy zurdo, le faltaba decir si ser chorro (ladrón) es de zurdo, soy zurdo. Hubiera cuadrado perfecto", dijo Milei ante un auditorio que le aplaudió tanto esos ataques.

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"Europa eligió el peor de los caminos, no quiso reformar sus jubilaciones, no quiso tener hijos y para tapar el agujero abrió la frontera sin control. Como resultado hoy esta poniendo en riesgo la continuidad de su propia cultura, importando inmigrantes que odian sus valores", añadió.

También dijo: "Los resultados están a la vista, miren Francia donde la izquierda violenta y los inmigrantes salieron a sembrar el caos en las calles, o miren la España del corrupto Pedro Sánchez, que regularizó de un plumazo a cientos de miles de inmigrantes ilegales para sumarles votos al PSOE".

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Sin nombrarla, se refirió también a la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno socialista de España, por la que los descendientes de los españoles que se exiliaron a causa de la Guerra Civil o el franquismo han podido solicitar la nacionalización, al afirmar: "Están dando ciudadanía para que voten a la izquierda".

"Esperemos que la ola azul también llegue a España", remató, al expresar su deseo de que ganen PP y Vox las elecciones del 29 de noviembre.

Estas palabras de Milei tienen lugar dos días después de un polémico viaje a Madrid, donde insultó a Sánchez, quien le respondió con una campaña en redes sociales y un gran cartel en la sede del PSOE en Madrid, con el lema "Soy zurdo y a mucha honra".

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En respuesta a los insultos de Milei, Sánchez también posteó una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema 'Fanático' de la popular cantante argentina Lali, quien la compuso especialmente contra Javier Milei. EFE

(Vídeo)