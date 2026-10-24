El ultraderechista López Aliaga cerca de ganar la Alcaldía de Lima, según datos oficiales

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Lima, 24 oct (EFE).- El candidato ultraderechista Rafael López Aliaga mantiene una ventaja de 52.345 votos sobre el derechista Francis Allison cuando se ha contado el 98,64 % de la votación de las elecciones para la Municipalidad de Lima que se celebraron el pasado 4 de octubre, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con los últimos resultados publicados este sábado por el organismo electoral, López Aliaga recibe el 27,74 %, al sumar 1.537.174 votos, seguido por Allison con el 26,80 % y un total de 1.484.829 sufragios.

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Estos resultados se dan cuando aún falta que 357 actas, que tienen entre 70.000 y 100.000 votos, sean revisadas por los jurados electorales especiales (JEE) de Lima, al haber sido impugnadas o tener recursos de nulidad.

Por detrás de estos candidatos aparece, ya sin ninguna posibilidad de revertir el resultado, el también derechista Carlos Bruce, con el 15,09 %, al haber recibido 836.313 votos.

El pasado 9 de octubre, la ONPE informó que había enviado a los JEE de Lima un total de 1.886 actas de votación, que comprendían unos 400.000 votos, que debían ser revisadas para determinar al ganador de las elecciones para la alcaldía de la capital peruana.

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Tras la revisión de las actas por los JEE, las resoluciones son enviadas nuevamente a la ONPE para que ejecute lo dispuesto, aunque las que son apeladas pasan al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que debe tomar una decisión definitiva en cada caso.

La elección a la Alcaldía de Lima ha estado desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López Aliaga - quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció al cargo en octubre del año pasado para postular a la Presidencia de Perú - de buscar un nuevo mandato consecutivo, que prohíbe la Constitución.

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El empresario y político ultraderechista quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una "reelección encubierta".

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A pesar del favoritismo del exburgomaestre, Allison, del partido Avanza País, irrumpió con fuerza en los días previos a las elecciones municipales para concentrar el voto de electores que buscaban evitar el triunfo de López Aliaga. EFE