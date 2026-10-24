Gobierno mexicano mantiene diálogo con los transportistas ante el posible bloqueo de vías

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Ciudad de México, 24 oct (EFE).- La Secretaría de Gobernación (Interior) de México aseguró este sábado que mantiene abierto el diálogo con los transportistas para atender sus planteamientos ante las movilizaciones y posibles bloqueos de vías anunciados para el próximo lunes.

Este posicionamiento del Gobierno mexicano llega luego de que el viernes la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) advirtió que el 26 de octubre se llevará a cabo un bloqueo de transportistas en distintas carreteras del país, principalmente las que recorren el central Estado de México, vecino a la capital.

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En un comunicado, Gobernación indicó que desde el primer momento ofreció formalmente un espacio de interlocución y una mesa permanente de trabajo con las autoridades competentes, a fin de escuchar las demandas del sector y avanzar en la construcción de acuerdos.

Ante ello, llamó a los transportistas a privilegiar el diálogo y evitar acciones que generen afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

El viernes, la Canacar recordó en un comunicado que durante años como sector han participado en reuniones, mesas de trabajo y ejercicios de diálogo con distintas autoridades.

"Se establecieron compromisos para atender las múltiples problemáticas que afectan nuestra actividad. Sin embargo, los resultados han sido insuficientes y, lejos de resolverse, los problemas se han agravado", apuntó.

La organización de transportistas precisó que ante la crisis que enfrenta el sector el único interlocutor con quien están dispuestos al diálogo para encontrar una solución de fondo es la presidenta Claudia Sheinbaum.

Señalaron que México no puede seguir atrapado en un "ciclo de reuniones sin soluciones y compromisos sin cumplir" y que el autotransporte es indispensable para el abasto, la economía y el bienestar de millones de familias mexicanas.

"La falta de respuestas y el deterioro de las condiciones para trabajar ya no pueden tratarse como asuntos secundarios. No buscamos confrontación; exigimos responsabilidad, soluciones verificables y compromisos que se cumplan", apuntó la Canacar.

Recordó que los acuerdos establecidos en febrero de 2024 con Gobernación "demuestran que el dialogo por sí solo no garantizan resultados, (ya que) las condiciones que enfrentan quienes mantienen en movimiento las mercancías de México se han agravado".

En México, durante el segundo trimestre de 2026, el 76 % de los robos a transportistas presentaron algún tipo de violencia, indicando que al menos en ocho de cada diez robos de carga se materializó algún tipo de conducta violenta, indicó a inicios de agosto la firma Overhaul, especializada en gestión de riesgos, en un reporte para el sector. EFE

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