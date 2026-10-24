Cuba prohíbe el comercio de unas 15 bebidas energizantes con alcohol por intoxicación

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La Habana, 24 oct (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba prohibió este sábado la importación y venta de unas 15 bebidas energizantes con alcohol y extinguirá los registros sanitarios que autorizaban su entrada al país, como "una medida de prevención ante varios casos de intoxicación asociados al consumo excesivo de esos productos".

La prohibición incluye alrededor de 15 bebidas que combinan alcohol con componentes energizantes presentes en el país, entre las cuales se encuentran Shaka, Shaka Mixer Energy-Vodka y Vodka Energy.

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La viceministra de Salud Pública de la isla, Carilda Peña, señaló a la prensa estatal que "la prohibición de venta se aplica a las existencias actuales en los establecimientos y en toda la red de comercio".

Además, dijo que "no se otorgarán nuevos registros sanitarios para estas bebidas y se extinguirán los vigentes", por lo que "la importación también queda prohibida".

Diferenció estos productos de las bebidas energizantes sin alcohol y de las bebidas alcohólicas tradicionales, que no quedan comprendidas en la prohibición.

La medida fue tomada luego de que las autoridades sanitarias detectaran "el consumo excesivo de estas bebidas entre jóvenes y otros grupos vulnerables como las embarazadas", explicó.

En agosto pasado la isla dio cuenta de cinco casos de intoxicación en jóvenes mayores de 18 años que habían ingerido más de dos latas de Shaka y otras bebidas alcohólicas en la provincia de Sancti Spíritus (centro) y uno de ellos, necesitó cuidados intensivos.

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En La Habana también se reportó un caso de intoxicación alcohólica asociado al consumo de Shaka, que requirió cuidados intensivos y de acuerdo con el reporte de esta jornada, "la paciente permanecía en estado grave".

Las bebidas contienen cafeína y taurina, además de azúcares, vitaminas y otros ingredientes que "cuando se combinan con alcohol pueden agravar las consecuencias de un consumo excesivo" y presentarse síntomas como "vómitos, taquicardia, alteraciones cardiovasculares y neurológicas, así como cambios en la conducta", señalaron las autoridades sanitarias.

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Indicaron que, "en personas con hipertensión arterial, afecciones cardíacas, trastornos del sistema nervioso o enfermedades renales, los riesgos pueden ser mayores y, en situaciones graves, las complicaciones pueden poner en peligro la vida".

La viceministra cubana puntualizó que las medidas tienen respaldo legal y "responden a las facultades de la autoridad sanitaria para actuar ante situaciones que puedan ocasionar daños graves a la salud". EFE