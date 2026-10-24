El Gobierno ucraniano anuncia que Starlink vuelve a funcionar sin restricciones

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Berlín, 24 oct (EFE).- El Ministerio de Defensa ucraniano confirmó este sábado que el servicio militar de Starlink que emplea el ejército vuelve a funcionar a velocidades superiores a 160 km/hora, después de que la víspera el presidente Volodímir Zelenski lamentara que las restricciones seguían en vigor pese a lo dicho por la Casa Blanca.

"En la mañana del 24 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Ucrania y los especialistas del Ministerio de Defensa han registrado que Starlink/Starshield ha empezado a operar a una velocidad de más de 161 km/hora", dijeron fuentes del Ministerio a la agencia Ukrinform y al diario Ukrainska Pravda.

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El Ejército ucraniano "sigue monitoreando y realizando pruebas a velocidades mayores, determinando los límites superiores y estableciendo hasta qué punto la conexión ha sido realmente restablecida", indicaron.

El viernes, Zelenski había lamentado en un discurso ante el Hudson Institute que los límites de velocidad aparecidos de pronto sin previa comunicación todavía seguían afectando las operaciones del Ejército ucraniano.

"La velocidad no se ha restablecido", afirmó y señaló que "las cosas se han vuelto más difíciles (para Ucrania), en parte debido a las políticas y límites de velocidad de Starlink y Starshield", a la par que criticaba que EE. UU. también se está retrasando en el suministro de interceptores ya comprometidos, necesarios para que Kiev pueda hacer frente a los misiles balísticos rusos.

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Los límites de velocidad que llevaron de pronto, sin previo aviso, a perder la conexión a los equipos conectados a Starshield cuando superaban las 100 millas por hora, mermando la efectividad de los drones ucranianos, surgieron en medio de tensiones entre Ucrania y EE. UU., sin que se supiera inicialmente si se trataba de un problema técnico o de una decisión deliberada.

El líder estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que el consejero delegado de SpaceX, el multimillonario Elon Musk, ha "restablecido" las funciones completas del servicio militar de Starlink, aunque no quiso confirmar si se lo había pedido personalmente.

"La verdad es que, tanto si llamé yo como si llamó otra persona, no hay ninguna diferencia. Al fin y al cabo, lo que importa es que él lo ha restablecido", añadió el presidente estadounidense a cuenta de las informaciones adelantadas este mismo jueves por el diario The Wall Street Journal.

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​La llamada se produjo después de que el mismo diario asegurara que Musk ordenó ralentizar el servicio, en medio de versiones contradictorias entre SpaceX y la Casa Blanca sobre si el magnate actuó por cuenta propia o a petición de la Administración.

Después de que en las últimas semanas subiera el tono en las acusaciones cruzadas entre Kiev y Washington, Zelenski ha logrado relanzar la vía diplomática con una propuesta que transmitió el martes a uno de los enviados de Trump para el conflicto, Steve Witkoff, que la trasladó a continuación a Moscú.

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A ello le siguió el viernes un canje de prisioneros por ambos bandos y el anuncio de que se declarará una tregua parcial para permitir la evacuación de la ciudad ucraniana de Oleshki, ocupada por los rusos, antes de que el mes que viene se reanuden las conversaciones trilaterales de paz mediadas por EE. UU. EFE