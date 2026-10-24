El CERMI insta a las juntas electorales a supervisar que las próximas elecciones sean "plenamente accesibles"

Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral. SOCIEDAD JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a las juntas electorales central y provinciales a garantizar que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre sean "plenamente accesibles" para los votantes con discapacidad, "supervisando y asegurando el cumplimiento estricto de las normas legales y reglamentarias que así lo exigen".

Así lo ha indicado la entidad en un comunicado, en el que ha recordado que la accesibilidad universal de los comicios es "una exigencia legal y que se ha de contar con los recursos, con los apoyos y con la supervisión necesarios para hacerla efectiva".

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"La accesibilidad universal alcanza a los votantes con discapacidad que han de encontrar colegios electorales libres de barreras y con una administración electoral que proporcione los apoyos cuando estos sean precisos", ha indicado.

En este sentido, la organización ha indicado que la accesibilidad universal "ha de alcanzar también a los miembros de mesa electoral y a cuantos otros intervinientes con discapacidad participen en los dispositivos de los comicios".

Finalmente, el CERMI invita a las personas con discapacidad que se enfrenten a discriminaciones por falta de accesibilidad el 29 de noviembre a ponerlas en conocimiento de las juntas electorales y de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familias para "reaccionar ante ellas y solventarlas, y en su caso para sancionar aquellas conductas o situaciones indebidas".

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