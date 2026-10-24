Diego Pablo Simeone: "Agradezco el perdón de Julián, le necesitamos de este modo"

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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que tuvieron "un partido duro" contra del Deportivo de A Coruña este sábado, y agradeció a Julián Álvarez "su perdón" a la afición, después de marcar el 1-0 del triunfo en el Riyadh Air Metropolitano.

"Fue un partido duro. Nos costó entrar, no podíamos recuperar la pelota y cuando la teníamos no podíamos jugar lo que queríamos. Cambiamos un par de cosas, nos mejoró, nos dieron más fuerza, energía para presionar y generar ocasiones de gol. Vino el gol, tuvimos tres importantes para poder marcar y entramos en el camino de ese partido que no se terminaba de cerrar. Entramos en el pánico de los últimos cuatro minutos. Lo pudo empatar el Dépor en la última jugada y esta vez la suerte estuvo de nuestro lado", dijo en rueda de prensa.

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La comparecencia del 'Cholo' la acaparó la reconciliación de la mayoría de la afición con Julián Álvarez y las palabras del argentino después del partido, en las que se disculpó con la gente rojiblanca por haber manifestado durante el verano su deseo de irse del club. "Valoro mucho de las personas el momento de cuando piden perdón, pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento, desde lo emocional, desde lo que siente, le doy mucho valor. Julián es un chico magnífico, humilde, trabajador, un chico que quiere a sus compañeros, muy respetuoso, y agradezco su perdón porque le posiciona en el lugar de donde él es", afirmó.

"Julián hizo un partidazo, la gente gritó un gol, como grita un gol de su equipo, lo haga Julián o quien sea, y valoró el esfuerzo de Julián en el partido, encontrando al mejor Julián. Para los objetivos que tenemos y lo que quiere la gente, necesitamos a Julián de este modo. Nosotros lo hemos vivido con mucha tranquilidad, siempre se ha comportado bien, sabemos los procesos que tuvo que pasar, siempre fue muy respetuoso. Está volviendo al lugar que tenía la temporada pasada", terminó.

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