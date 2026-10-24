Accem lanza una guía dirigida a profesionales que trabajan con la infancia para prevenir la trata y acompañar a víctimas

10/04/2026 (Foto de ARCHIVO) Teclado de un Ordenador EUROPA PRESS 06/2/2009 SOCIEDAD

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Accem ha lanzado la guía 'EN-RUTA II: [pre]venir, sostener y reparar', una nueva herramienta dirigida a profesionales que trabajan con infancia y adolescencia para reforzar la prevención, protección y acompañamiento de posibles víctimas de trata de seres humanos.

Según ha informado la ONG, la publicación "da respuesta a una necesidad identificada por los propios equipos profesionales: contar con orientaciones prácticas para acompañar a niños, niñas y adolescentes una vez detectadas situaciones de riesgo o vulnerabilidad, fortaleciendo la intervención desde una perspectiva centrada en los derechos de la infancia, la participación y el buen trato".

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La guía se ha elaborado a partir de una metodología participativa que ha combinado revisión documental, cuestionarios a profesionales y adolescentes, entrevistas a personas expertas y espacios de trabajo conjunto.

"El diagnóstico realizado evidencia retos como la falta de herramientas especializadas, las necesidades de formación específica, las dificultades de coordinación entre recursos y las limitaciones estructurales que afectan a la intervención", ha apuntado Accem.

Frente a estos desafíos, propone claves y recomendaciones para fortalecer las capacidades de los sistemas de protección, poniendo el foco en la escucha activa, la participación, la construcción de relaciones de confianza y la generación de entornos seguros para la infancia y adolescencia.

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La presentación de la guía ha tenido lugar durante una jornada organizada por Accem en el marco del Proyecto 'Novicom', un espacio de encuentro que ha reunido a profesionales y entidades especializadas para reflexionar sobre los retos actuales en la protección de niños y adolescentes frente a la trata y compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas.

Durante el encuentro, han subrayado la importancia de reforzar la coordinación entre recursos, promover enfoques de intervención basados en los derechos de la infancia y dotar a los equipos profesionales de herramientas que permitan ofrecer una respuesta integral y especializada ante situaciones de especial vulnerabilidad.

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Accem desarrolla el proyecto 'Novicom' desde 2014 con el objetivo de fortalecer las capacidades de profesionales de distintos ámbitos en la detección, atención y protección de víctimas de trata de seres humanos. El proyecto impulsa acciones de orientación, asesoramiento y generación de conocimiento desde una perspectiva de derechos humanos, género, edad e interseccionalidad, contribuyendo a mejorar las respuestas frente a la trata y la explotación.

Fruto de esta trayectoria y del trabajo acumulado, Accem ha lanzado recientemente la plataforma digital novicom.es, concebida como un espacio de colaboración e intercambio entre profesionales de diferentes territorios que trabajan en la detección, atención y protección de personas víctimas de trata.

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MATERIALES DE CONOCIMIENTO

La web reúne recursos especializados, materiales de conocimiento, herramientas de orientación profesional y un mapa de recursos, con el propósito de favorecer la coordinación, el aprendizaje compartido y el acceso a información actualizada sobre el fenómeno de la trata de seres humanos.

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La plataforma incorpora, además, contenidos divulgativos y especializados sobre las distintas formas de trata, las tendencias actuales y los factores de vulnerabilidad asociados, así como espacios específicamente orientados al fortalecimiento de la práctica profesional y la construcción de una comunidad interterritorial de intercambio de experiencias y buenas prácticas.

'EN-RUTA II: [pre]venir, sostener y reparar' se suma así a las herramientas promovidas por Accem para avanzar hacia una protección "más efectiva" de la infancia y adolescencia, situando el acompañamiento, el buen trato y la comunidad como "elementos esenciales" para prevenir y afrontar situaciones de trata.

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