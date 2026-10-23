Unión Europea y empresas de Perú ofrecen 617.000 dolares para financiar industria circular

Guardar

Lima, 22 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) de Perú lanzaron este jueves una segunda convocatoria de fondos no reembolsables por más de 617.000 dólares para financiar 30 proyectos de economía circular en ocho regiones del país, entre las que se encuentran Lima, Arequipa y Lambayeque.

La nueva convocatoria prevé incorporar a treinta empresas con dichos recursos que cubrirán hasta el 70 % del costo de cada proyecto que procedan de Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Cusco, Lima, Arequipa y Lambayeque, informó la SNI.

PUBLICIDAD

De esas empresas, diez serán micro y pequeñas empresas, con un financiamiento de hasta 5.600 dólares por proyecto, y veinte serán medianas y grandes, con un máximo de 28.000 dólares.

El presidente de la SNI, Felipe James, dijo que el gremio que dirige impulsa "una industria sostenible y competitiva que aproveche eficientemente los recursos para cuidar el ambiente, reducir costos, elevar la productividad y rentabilidad e innovar".

"Para ello, articulamos asistencia técnica, financiamiento, acceso a mercados y formación de capacidades, con mecanismos para medir resultados”, agregó James.

La iniciativa anunciada este jueves forma parte del proyecto 'Promoviendo una Industria Circular', que cuenta con el apoyo de ProInnóvate, el programa nacional de innovación y desarrollo productivo del Ministerio de la Producción.

El representante gremial dijo que en la primera convocatoria hubo un financiamiento de 420,916 dólares para otras treinta empresas y, en ese sentido, agradeció a la UE y el apoyo técnico de ProInnóvate y de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ).

PUBLICIDAD

En tanto, el embajador de la Unión Europea en el Perú, Jonathan Hatwell, destacó que la transición hacia una economía más sostenible debe impulsar, al mismo tiempo, la competitividad y la productividad industrial.

"Tenemos la convicción de que ambos objetivos deben avanzar de la mano. Esta visión se refleja en el Pacto Industrial Limpio, presentado en febrero de 2025, que sitúa la descarbonización y la economía circular como motores del crecimiento económico y la competitividad", indicó Hatwell.

PUBLICIDAD

"Nuestro mensaje es claro: la transición industrial necesita inversión y facilitar su financiamiento es fundamental para hacerla viable y competitiva", subrayó.

Como parte de este proyecto de economía circular, el gerente de Sostenibilidad de la SNI, Víctor Escudero, informó que la institución ha brindado asistencia técnica a ochenta empresas en Lima, Arequipa y Lambayeque y concluido los planes de circularidad de 68 de ellas, en los que se identificaron 360 medidas con un potencial de ahorro de 26,69 millones de soles (67,8 millones de dólares).

PUBLICIDAD

Explicó que el 67,8 % de las medidas identificadas se concentra en la valorización de residuos y la innovación, seguidas de iniciativas de eficiencia productiva, energética y gestión del agua.EFE