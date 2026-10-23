Agencias

Tom Hanks regresa a Broadway con 'This World of Tomorrow'

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Los Ángeles (EE.UU.), 22 oct (EFE).- Tom Hanks marcará su regreso a Broadway como protagonista de 'This World of Tomorrow', tras 14 años de ausencia, informó el medio especializado Variety.

La obra de teatro está basada en una serie de relatos cortos escritos por Hanks y adaptados por el actor de 'Forrest Gump' y James Glossman. El intérprete compartirá escenario una vez más con Kelli O'Hara.

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De acuerdo con el mismo medio, la obra sigue a Bert Allenberry, un hombre que quiere cambiar su futuro regresando al pasado, y es descrita como un «romance de viajes en el tiempo» que se desarrolla a finales del siglo XXI.

"Cuando Bert viaja al pasado —una y otra vez— a un día memorable en la Feria Mundial de Nueva York de 1939 en Queens, descubre que el futuro no lo moldea la tecnología, sino las decisiones que tomamos por amor", según la sinopsis oficial.

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"No hay mejor momento que ahora para explorar más a fondo esta historia de amor y viajes en el tiempo de Glossman y Hanks. Sobre todo, espero que aún más público tenga la oportunidad de presenciar la química en escena entre Kelli O'Hara y Tom Hanks", escribió en el comunicado Kenny Leon, encargado de dirigir el proyecto.

La última vez que Hanks actuó en Broadway fue en la obra de Nora Ephron de 2013, 'Lucky Guy', por la que recibió una nominación al premio Tony.

Este año, el actor presentó 'Toy Story 5', en la que da voz al popular vaquero Woody, y actualmente se encuentra en proceso de producción de 'Lincoln in the Bardo'. EFE

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