La detención de Luisa González eleva denuncias de persecución del correísmo en Ecuador

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Quito, 22 oct (EFE).- Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo, principal fuerza de oposición en Ecuador al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, fue detenida este jueves a poco más de cinco semanas para la celebración de las elecciones locales, donde la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), está suspendido.

El arresto de González desató las denuncias del correísmo contra el Gobierno de Noboa, al que sus líderes acusan de estar detrás de los distintos casos abiertos desde la Fiscalía contra sus dirigentes, algunos de ellos en prisión como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que acumula actualmente dos condenas por delitos de corrupción.

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La detención de González, que perdió contra Noboa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, se produjo esta madrugada en su domicilio en Canuto, la localidad rural de la provincia costera de Manabí donde la política creció.

Allí la detuvo la Policía para arrestarla por el llamado caso 'Laberinto' en el que se le imputa la presunta comisión del delito de lavado de activos en el manejo y gasto de fondos de la campaña electoral de 2023.

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Este expediente se suma al caso 'Caja Chica', donde González ya era investigada bajo la figura de organización criminal con fines de lavado de activos en la supuesta financiación irregular de su campaña con dinero en efectivo traído desde Venezuela, supuestamente bajo orden del expresidente Correa según declaró el exasambleísta correísta Santiago Díaz.

Díaz, que fue jefe de campaña de González, fue expulsado de la RC tras ser acusado de violar a una menor, delito por el que en mayo fue condenado en primera instancia a 29 años y 4 meses de prisión. Él también figura entre los investigados en “Laberinto”.

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En el operativo también fue detenida una asistente de González vinculada a la administración de las cuentas de la campaña, y la Policía registró los domicilios de los detenidos, donde decomisó equipos informáticos.

De acuerdo con medios locales, la Fiscalía busca determinar si la campaña presidencial de 2023 de González se financió con dinero de una empresa del encarcelado alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, que actualmente acumula dos condenas, una de ellas por comercialización ilegal de combustibles a través de la red de estaciones de servicio que posee junto a su familia.

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González se encuentra en dependencias policiales a la espera de una audiencia judicial de formulación de cargos por parte de la Fiscalía, en la que un juez determinará si seguirá el proceso en libertad o le impone medidas más restrictivas, que en el peor de los casos es la prisión preventiva.

Correa alertó de la detención de González a primera hora de la mañana a través de la red social X: "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!! Ecuador Vencerá", escribió el expresidente.

La cuenta oficial de González emitió un comunicado en el que afirmó que el país "ha llegado a una situación insostenible" y denunció que "el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente en la dictadura de (Daniel) Noboa".

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"Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben y que están comprometidos con lograr la libertad de Ecuador y un futuro mejor para el país", señaló González, que calificó la acusación de "absurda" y reclamó unidad.

En una rueda de prensa posterior, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, afirmó que el caso por el que ha sido detenida González es "un proceso ya juzgado", y cuestionó que la Fiscalía reabra el expediente a cinco semanas de las elecciones locales.

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"¿Qué tan mal está el Gobierno de Daniel Noboa?¿Tanto rechazo tiene del pueblo que tiene que acudir a secuestrar y arrestar autoridades?", señaló antes de enumerar a miembros de la Revolución Ciudadana que están en prisión, como el exvicepresidente, Jorge Glas, que acumula tres condenas por corrupción.

Rivadeneira sostuvo que, con la situación de González, el Gobierno "quiere tapar la crisis energética, la crisis de salud, la educativa, la crisis de seguridad, quiere tapar con estos shows mediáticos, arriesgando la vida de dirigentes políticos de este país", opinó.

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