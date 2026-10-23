Grecia aprueba la ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

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El Parlamento de Grecia ha aprobado este jueves el proyecto de ley que prohíbe el acceso a servicios de redes sociales a los menores de 15 años a partir del 1 de enero de 2027, después de que la iniciativa haya superado su segunda lectura en las comisiones competentes con el respaldo mayoritario de los grupos.

Nueva Democracia, el partido gubernamental, ha sido la única formación que ha apoyado el texto tanto en la fase previa como en el momento decisivo. El Partido Comunista de Grecia (KKE, por sus siglas en griego) y Plefsi Eleftherias han votado en contra ya desde la fase previa, y a ellos se han sumado en la votación definitiva Solución Helénica, SYRIZA (Coalición de la Izquierda Radical) y Niki (Movimiento Patriótico Democrático), tras reservar su posición hasta este punto. También el PASOK (Movimiento Socialista Panhelénico) había optado por no revelar hasta el debate y la votación definitivos su postura, que finalmente ha sido la abstención.

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El principal punto de fricción entre el Ejecutivo y la oposición ha sido el sistema de verificación de edad y las garantías de protección de los datos personales, cuya gestión recaerá en las plataformas digitales, según ha avanzado la agencia ANA. A este respecto, los partidos contrarios a la iniciativa han criticado que se trata de medidas generalizadas y fragmentarias que carecen de suficiente respaldo científico y han reprobado que se tramiten antes de que se apruebe la propuesta europea correspondiente.

El ministro de Estado, Akis Skertsos, ha defendido que la normativa es "necesaria, eficaz, compatible con el Derecho comunitario y proporcionada", y ha acusado a la oposición de mantener una actitud "superficial, estéril, e irresponsable" en el marco de este debate, rechazando las acusaciones del PASOK de que el Gobierno está utilizando la protección a los menores con fines electorales y de comunicación.

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"Llevamos legislando desde 2019 con un único criterio: la protección de la salud y la seguridad públicas y, aún más, la protección de las personas vulnerables", ha respondido Skertsos en declaraciones recogidas por el mismo medio. En esta línea, el titular de Estado ha recordado otras iniciativas gubernamentales dirigidas a proteger a los menores, entre ellas las restricciones al consumo de tabaco y alcohol. Medidas que, según el ministro, la oposición ha rechazado también, negándose a respaldar las disposiciones destinadas a reforzar su cumplimiento.

Por su parte, el ministro griego de Gobernanza Digital, Dimitris Papastergiou, ha defendido la necesidad de actuar ante este problema social y ha destacado el papel de la aplicación 'Kids Wallet', diseñada para interoperar con las plataformas y comprobar si un usuario ha cumplido los 15 años.

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Papastergiou ha asegurado que la herramienta protege la privacidad porque "no monitoriza ninguna página ni ningún mensaje" y no facilita información personal, incluida la fecha de nacimiento, sino únicamente si el usuario es mayor o menor de la edad establecida. El ministro ha concluido que es necesario alcanzar un entendimiento a escala europea.

El ministro invocó asimismo las conclusiones de la Comisión Europea sobre la posibilidad de establecer una edad mínima de acceso a las redes sociales y el desarrollo de una solución digital europea para verificarla. Según sus palabras, el proyecto técnico está preparado para su implantación y Grecia participa en los trabajos junto a Chipre, Francia, Irlanda, Italia, España y Dinamarca.

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