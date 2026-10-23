Un muerto y 4 heridos en Francia, el autor arrestado e investigado por móvil racista

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París, 23 oct (EFE).- Una persona resultó muerta y otras cuatro heridas de gravedad en varios tiroteos provocados este viernes en varios municipios de las afueras de París por un individuo que fue arrestado y que está siendo investigado por un móvil terrorista de carácter racista.

El hecho provocó un gran impacto en toda Francia, inmersa en un momento de elevada tensión por las manifestaciones que el pasado fin de semana provocaron multitud de actos vandálicos y de saqueos en el margen de manifestaciones convocadas por estudiantes y 'chalecos amarillos', actos violentos que las autoridades temen que se repitan este sábado.

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El autor efectuó diversas ráfagas de tiros con un arma automática de categoría A, cuya venta está prohibida al público, desde un vehículo a bordo del que se desplazó por varias localidades del suroeste de París.

Su periplo asesino comenzó sobre las 10:30 de la mañana (08:30 GMT) en la ciudad de Trappes, a una treintena de kilómetros de la capital, donde disparó en un parque público y en las proximidades de una gasolinera. Una persona de 26 años murió y otra de 20 años resultó herida.

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Posteriormente se desplazó a la vecina localidad de La Verrière, a unos seis kilómetros, siguiendo el eje de la nacional 10 que atraviesa el departamento de Yvelines.

Allí volvió a tirotear a un grupo de personas junto a una farmacia y hubo tres heridos, uno de ellas una niña de 12 años que recibió ocho impactos de bala. Los otros dos, de 29 y 47 años, eran empleados de limpieza de la escuela municipal, según el alcalde, Nicolas Dainville.

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A tres kilómetros de allí, siguiendo la misma ruta, volvió a disparar en una zona industrial de Coignières, antes de ser arrestado por agentes de la Brigada Anticriminalidad.

Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona y están en "urgencia absoluta".

Según los primeros elementos de la investigación, el detenido es un hombre identificado como Kevin T. de 39 vecino de Plaisir, localidad situada en el mismo departamento. La policía fue a registrar su domicilio. Se desconoce si el sospechoso tenía antecedentes.

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Según el canal BFMTV, el individuo había instalado bombonas de gas para que explotaran cuando llegaran las fuerzas del orden a su casa.

La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de las pesquisas y ha abierto una investigación por asesinato e intento de asesinato con intención terrorista y cometidos contra personas por su "pertenencia, verdadera o supuesta, a una raza, etnia, nación o religión".

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El procedimiento cubre también los delitos de tenencia de armas y asociación de malhechores terroristas para la preparación de crímenes contra personas.

La Subdirección Antiterrorista de la Policía (SDAT) se encarga de dirigir las pesquisas en coordinación con los servicios de información.

Originario de la localidad de Saint-Cyr-L'École, a pocos kilómetros de Trappes, es un hombre de "rasgos europeos", según Dainville, que hizo hincapié en que actuó "con mucha sangre fría y determinación".

Los testigos presenciales indicaron que el sospechoso disparaba a discreción. Las víctimas son todas de minorías raciales, según el alcalde de Trappes, Ali Rabeh.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, se trasladó al lugar de los hechos mientras que a través de las redes sociales el presidente, Emmanuel Macron, mostró su "profunda emoción" y envió las condolencias a los familiares y a los habitantes del departamento.

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"Ante este drama terrible, la nación está junto a ellos", dijo el presidente en redes sociales, donde agradeció a las fuerzas del orden la diligencia con la que arrestaron al autor. EFE