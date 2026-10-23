Scranton vende el Asisa Joventut a Confluence Valley y Ricky Rubio entra en el accionariado

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El holding de inversión Scranton Enterprises B.V. y el Club Joventut Badalona han hecho público este viernes el acuerdo alcanzado para la venta del paquete accionarial mayoritario de la entidad verdinegra al grupo empresarial Confluence Valley, en una operación sujeta a la aprobación final del Consejo Superior de Deportes (CSD), que contempla la incorporación del jugador Ricky Rubio a la propiedad del club y el mantenimiento de Scranton como socio financiero.

En sendos comunicados difundidos de forma simultánea, tanto el club badalonés como la firma inversora Scranton coinciden en resaltar que la transacción concluye una etapa de ocho años iniciada en el año 2018, cuando Scranton salvó a la institución de la liquidación a 48 horas de su desaparición, y señalan la conquista de la Supercopa Endesa 2026 el pasado 20 de septiembre como la máxima demostración de la recuperación deportiva e institucional de la 'Penya'.

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Según detalla el comunicado oficial emitido por Scranton Enterprises, Confluence Valley es un inversor especializado en baloncesto que asumirá el control mayoritario con el compromiso de preservar la identidad y la cantera del club, aplicando un modelo de desarrollo comercial e institucional inspirado en el Zalgiris Kaunas lituano mediante la diversificación de ingresos y la explotación del Palau Olímpic para grandes eventos culturales, musicales y deportivos.

Asimismo, la nota de Scranton confirma que Ricky Rubio, actualmente jugador de la 'Penya' y formado en la cantera verdinegra, se suma al accionariado para dar continuidad al legado del proyecto, mientras que la firma saliente mantendrá un porcentaje de acompañamiento financiero con vistas al centenario del club en el año 2030.

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Por su parte, el comunicado oficial del Club Joventut Badalona centra su mensaje en el agradecimiento explícito hacia Scranton por su implicación desde el año 2018, remarcando que su apuesta en un contexto en el que la supervivencia era una posibilidad real permitió sentar las bases de una reconstrucción que ha devuelto al equipo a la élite nacional y europea sin perder las raíces ni el vínculo con la ciudad de Badalona.

En el plano deportivo, la nota difundida por la firma inversora hace un balance de la gestión desarrollada en estos ocho años, recordando hitos como las semifinales de la Copa del Rey de 2019, las semifinales de la EuroCup y de la Liga Endesa en 2023, las semifinales ligueras de junio de 2026 y la consecución del título de la Supercopa Endesa tras imponerse al FC Barcelona en el pabellón Olímpic.

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El accionista del holding Scranton Tomás Dagá ha subrayado el cumplimiento de los objetivos fijados al asumir la gestión en 2018. "Scranton decidió invertir en el Club Joventut Badalona en 2018 porque consideraba fundamental preservar una institución histórica para Badalona, Cataluña y el baloncesto español y europeo, que entonces se encontraba al borde de la liquidación. Ocho años después, misión cumplida", ha aseverado.

En la misma línea, el directivo de la firma inversora ha justificado el traspaso del control al nuevo grupo comprador y la figura de Ricky Rubio. "Ahora es el momento de dar el relevo a un grupo especializado en baloncesto, como lo es Confluence Valley, que impulse su siguiente etapa y pueda llevar aún más lejos el proyecto deportivo. Por otra parte, la incorporación de Ricky Rubio dará continuidad al legado y el compromiso de Scranton con el club, a través de uno de los jugadores que mejor representa la historia y la identidad del club", ha argumentado.

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Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha pronunciado sobre el acuerdo a través del comunicado distribuido por Scranton para mostrar el aval del consistorio a la operación. "Como alcalde de Badalona, quiero expresar mi satisfacción por el acuerdo alcanzado entre Scranton, Confluence Valley y Ricky Rubio, que abre una nueva etapa para el Club Joventut Badalona. Estoy convencido de que es una magnífica noticia para la Penya y para toda la ciudad", ha manifestado.

El alcalde ha ratificado además el respaldo institucional del Ayuntamiento al nuevo proyecto. "La llegada de Confluence Valley, con una amplia y contrastada experiencia en el mundo del baloncesto, especialmente en la formación de talento y el desarrollo de las canteras, representa una gran oportunidad para construir un futuro de éxitos sobre unas bases sólidas. La incorporación de Ricky Rubio como accionista tiene un significado muy especial porque encarna como pocas los valores de la Penya. El Ayuntamiento ha estado informado puntualmente y este proyecto contar con todo nuestro apoyo y colaboración", ha afirmado.

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Por último, la nota institucional del Club Joventut Badalona concluye con un mensaje explícito de reconocimiento al grupo saliente y de bienvenida a los nuevos propietarios. "Gracias, Scranton Enterprises, por llegar cuando más os necesitábamos, por creer en el Joventut cuando el futuro era incierto y por acompañarnos en el camino que nos ha llevado de luchar por nuestra supervivencia a levantar un nuevo título. ¡Bienvenidos a Badalona y a la Penya, Confluence Valley! Ahora empezamos un nuevo capítulo con muchas ganas de seguir creciendo todos juntos", ha expresado la entidad verdinegra.