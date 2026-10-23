Perú acumuló 4.813 millones de dólares en inversión minera entre enero y agosto

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Lima, 23 oct (EFE).- La inversión minera de Perú, acumulada de enero a agosto últimos, sumó 4.813 millones de dólares, un alza de 42,7 % respecto al mismo periodo del 2025, con mayor incidencia en infraestructura y desarrollo, que concentró cerca de la mitad de la inversión en ese lapso, según informó este viernes el ministerio de Energía y Minas.

El Boletín Estadístico Minero (BEM), que elabora la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del ministerio, señaló que, solo en agosto pasado, el subsector minero registró una inversión de 696 millones de dólares, un incremento interanual de 30,4 %, el segundo de mayor nivel mensual del 2026.

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A su vez, en el rubro de Infraestructura, la inversión acumulada hasta agosto registró 1.308 millones de dólares, superando en 65,7 % la cifra registrada en similar periodo del año pasado.

Con este resultado, la Infraestructura concentró el 27,2 % de la inversión minera total, lo que la convierte en el principal destino de los recursos de inversión acumulados en el subsector.

Respecto al rubro de Desarrollo y Preparación, la inversión acumulada hasta agosto de 2026 ascendió a 1.031 millones de dólares, superando en 106,7 % el monto reportado en similar periodo de 2025.

Esta ejecución representó el 21,4 % de la inversión minera total acumulada a nivel nacional, resaltó el ministerio peruano.

En tanto, en el rubro de Planta de Beneficio, la inversión acumulada, de enero a agosto, ascendió a 839 millones de dólares, una cifra superior en 22,4 % a lo alcanzado en similar periodo del año pasado.

El desempeño en el rubro de Exploración fue de 476 millones de dólares de inversión acumulada, lo que significó una mínima subida de 1,2 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras que en el rubro de Otros (construcción de represas, reasentamiento, intangibles, compra de terrenos), la inversión acumulada totalizó 579 millones de dólares, un incremento de 69,5 % respecto al año pasado.

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La surandina región de Arequipa es el principal destino de la inversión minera en el país entre enero y agosto del 2026 con 789 millones de dólares, equivalente al 16,4 % del total nacional.

Le sigue las también sureñas Ica con 648 millones de dólares (13,5 %) y Moquegua con 479 millones de dólares (10 %), respectivamente.EFE